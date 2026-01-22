快訊

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

甲安埔將建首座公立溫水游泳池 盧秀燕宣布啟動尚泳計畫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕今日與楊瓊瓔同台出席，宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資2.85億將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今日與楊瓊瓔同台出席，宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資2.85億將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築。記者黑中亮／攝影

台中市長盧秀燕今日宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築，預計投入2.85億元，成為該計畫在甲安埔地區的首座新建游泳池；與楊瓊瓔同台出席視察大甲國小時，面對藍營持續台中市長姐弟之爭的話題，均不願多做表示，回應一切尊重黨中央機制。

台中市長盧秀燕視察大甲國小老舊禮堂拆除重建時表示，大甲國小創校已129年，是台中市歷史最悠久的學校之一，校內許多設施都需要更新改建，教育處計畫將現有禮堂納入未來老舊校舍拆除重建計畫，並同步導入游泳教學設施，提升學童游泳能力，培養求生技能。

盧秀燕指出，台中市學童游泳檢測通過率僅三成五，作為海洋國家，地方長期對游泳學習資源不足的需求，有必要加強學童的游泳能力；畢竟游泳不僅能促進運動、保持健康，更是關鍵的求生技能；因此台中市政府於今年一月正式推出「尚泳計畫」，即使個人的市長任期僅剩一年，仍將持續推動教育建設。

盧秀燕說，考量到「甲安埔」地區目前僅有一座私立游泳池，公立游泳資源明顯不足，市府因而決定在大甲國小興建該地區第一座公立游泳池；目前規劃現地改為兩層樓建築，一樓為室內溫水游泳池，二樓為挑高禮堂，兼具教學、運動與社區共享功能，且不排擠學校原有活動空間。

盧市長表示，擔任市長七年多來，不只推動「有鈣讚計畫」，提供學童持數位學生證至超商兌換牛奶或豆漿，助生計畫則提高生育津貼，推出「愛胎ONE計畫」，不僅第三胎補助三萬元，第四胎更加到四萬元；同時持續推動校舍改建、增建禮堂、全面汰換中小學課桌椅為現代化可調式桌椅。

台中市長盧秀燕今日與楊瓊瓔同台出席，宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資2.85億將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今日與楊瓊瓔同台出席，宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資2.85億將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今日與楊瓊瓔同台出席，宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資2.85億將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今日與楊瓊瓔同台出席，宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資2.85億將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築。記者黑中亮／攝影

游泳池 盧秀燕 楊瓊瓔 台中

延伸閱讀

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

【重磅快評】不識字兼無衛生 國土署視國土如糞土

綠委猛K黃國昌帶走機密…醫剖析綠盤算 向他喊話下一步

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

相關新聞

名額有限！彰化員林開辦補助廚餘機 最高補助5千元

彰化縣員林市公所今年起將試辦補助廚餘機，3月2日到16日申請，每戶最高補助5 千元，補助金額為發票金額上限40%，名額有...

因「1句話」27年不間斷！台中霸氣老闆揪中部逾百家企業辦愛心圍爐

台中精湛建設總經理陳志聲因27年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此揪中部企業、好友等，...

台中大里垃圾打包移文山「庸人自擾」

為去化台中大里掩埋場堆積逾40萬公噸的垃圾，市府編列1.3億元計畫打包轉移到文山掩埋場，全年預計處理8萬公噸，卻遭抗議不...

中市國小人行道多處破損、高低不平 家長怨「讓學童走在危機中」

台中市近年推動東南區綠化的「城南之心」計畫，縫合綠園道、通學步道與公園綠地，不過家長陳情，多處路段施作人行道，卻未優先顧...

「逛一次不夠」在台中綠美圖逛展看書再喝杯咖啡 享受片刻時光

走進台中綠美圖，不只是看展或借書，現在多了一個可以慢下來的理由。去年12月中旬開館的綠美圖，結合市立美術館與市立圖書館，...

甲安埔將建首座公立溫水游泳池 盧秀燕宣布啟動尚泳計畫

台中市長盧秀燕今日宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築，預計投入2.85...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。