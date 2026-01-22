甲安埔將建首座公立溫水游泳池 盧秀燕宣布啟動尚泳計畫
台中市長盧秀燕今日宣布啟動「台中尚泳計畫」，更斥資將在大甲國小新建結合室內溫水游泳池與禮堂的複合式建築，預計投入2.85億元，成為該計畫在甲安埔地區的首座新建游泳池；與楊瓊瓔同台出席視察大甲國小時，面對藍營持續台中市長姐弟之爭的話題，均不願多做表示，回應一切尊重黨中央機制。
台中市長盧秀燕視察大甲國小老舊禮堂拆除重建時表示，大甲國小創校已129年，是台中市歷史最悠久的學校之一，校內許多設施都需要更新改建，教育處計畫將現有禮堂納入未來老舊校舍拆除重建計畫，並同步導入游泳教學設施，提升學童游泳能力，培養求生技能。
盧秀燕指出，台中市學童游泳檢測通過率僅三成五，作為海洋國家，地方長期對游泳學習資源不足的需求，有必要加強學童的游泳能力；畢竟游泳不僅能促進運動、保持健康，更是關鍵的求生技能；因此台中市政府於今年一月正式推出「尚泳計畫」，即使個人的市長任期僅剩一年，仍將持續推動教育建設。
盧秀燕說，考量到「甲安埔」地區目前僅有一座私立游泳池，公立游泳資源明顯不足，市府因而決定在大甲國小興建該地區第一座公立游泳池；目前規劃現地改為兩層樓建築，一樓為室內溫水游泳池，二樓為挑高禮堂，兼具教學、運動與社區共享功能，且不排擠學校原有活動空間。
盧市長表示，擔任市長七年多來，不只推動「有鈣讚計畫」，提供學童持數位學生證至超商兌換牛奶或豆漿，助生計畫則提高生育津貼，推出「愛胎ONE計畫」，不僅第三胎補助三萬元，第四胎更加到四萬元；同時持續推動校舍改建、增建禮堂、全面汰換中小學課桌椅為現代化可調式桌椅。
