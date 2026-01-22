南投獲捐120萬救助金、320箱食物 送暖獨居長輩

快訊

中央社／ 南投縣22日電

南投縣政府今天獲捐120萬元急難救助金、320份食物箱，後續將透過12個獨居老人服務單位，送愛心物資給獨居長輩；南投縣長許淑華感謝靈巖山寺、佛教淨心慈善基金會善舉。

台灣靈巖山寺、佛教淨心社會福利慈善事業基金會今天捐贈新台幣120萬元急難救助金、320份食物箱給南投縣政府，許淑華及12個獨居老人服務單位代表受贈。

許淑華說，靈巖山寺是修行佛法重要道場，更長期投入社會公益，自民國113年起，每年捐120萬元挹注縣府急難救助金，累計捐360萬元、協助125個家庭。

許淑華表示，靈巖山寺設立的佛教淨心慈善基金會，積極傳揚佛法、關懷弱勢，這次特別在農曆春節前捐愛心食物箱，裝滿麥片、麵條、罐頭等食物，縣府將透過12個獨居老人服務單位，將物資送到獨居長輩手中。

此外，許淑華也提到，感謝德昌營造公司另捐320箱食物做公益。

靈巖山寺首座和尚釋自賀說，靈巖山寺開山妙蓮老和尚創建宗旨，其中就是希望設立慈善事業救度苦難眾生，透過南投縣政府效率支援，將捐款及愛心食物箱，以最快速度分送給有需要的弱勢家庭，讓其得到些許幫助與溫暖，也希望帶動更多善心人士共襄盛舉。

獨居老人 許淑華 弱勢家庭 春節 南投縣

