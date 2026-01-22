名額有限！彰化員林開辦補助廚餘機 最高補助5千元

彰化縣員林市公所今年起將試辦補助廚餘機，3月2日到16日申請，每戶最高補助5 千元，補助金額為發票金額上限40%，名額有限，若超出今年預算將採抽籤辦理，民眾可把握機會申請。

員林市代理市長賴致富說，這是彰化縣首度鄉鎮級公所補助廚餘機計畫，希望能有效達到垃圾減量，今年試辦先編列預算50萬元，未來看成效如何再調整。

去年因台中非洲豬瘟疫情而禁用廚餘餵豬，也衍生家戶廚餘去化問題。最近賣場廚餘機詢問度大增，因少量生熟廚餘都可一次丟進廚餘機，立即乾燥化，減少回收的不便，乾燥化的廚餘又可拿來當成有機堆肥，也達到垃圾減量效果。

員林公所已公布補助辦法，員林市公所主秘賴冠宇說，廚餘機補助案採申請制，民眾可持今年1月1日後買廚餘機的發票來申請補助，一戶一台為限，每台一般可補助購買金額30%，若持有員林幸福卡者，可補助40%，最高補助金額5千元，若申請案件超過預算，將以抽籤方式辦理，民眾採書面申請，詳情可查詢公所和清潔隊網站。

不過廚餘機種類多，價格從日系2萬多元到數千元不等，公所補助的機型包括「生物分解型」廚餘機利用微生物菌種分解廚餘；「乾燥處理型」廚餘機利用熱能或送風烘乾廚餘水分；「混合處理型」廚餘：須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機。