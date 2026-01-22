快訊

彰化縣下半年消費申訴1373件 線上遊戲、車輛及電器居前3名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
玩線上遊戲示意圖。圖／AI生成
玩線上遊戲示意圖。圖／AI生成

彰化縣政府公布去年下半年受理消費申訴案件共計1373件，較前年同期增加491件，隨著網際網路與電子遊戲的興起，線上遊戲成為許多民眾從事休閒娛樂活動的選擇，因此產生許多消費爭議，占申訴案件首位，此外，車輛、電器、補習房屋等消費爭議，也占有較大比例。

彰化縣去年下半年消費爭議案件是1373件，其中線上遊戲類138件、車輛類110件、電器及周邊產品類86件、補習類74件及房屋類72件。縣府指出，線上遊戲類爭議常因玩家疑似使用外掛程式或違反遊戲規則，遭到遊戲公司停權、封鎖或凍結，或玩家認為遊戲的機制有不公開透明或說明不實情形，或遊戲伺服速度過慢或不穩定，以及未成年子女未經父母同意購買大量遊戲點數等。

針對線上遊戲爭議，縣府建議應避免使用外掛程式及將帳號提供給多人使用，以免遭遊戲公司以違反遊戲規則為由停權。又消費者在購買線上遊戲或其加值服務前，應事先詳閱遊戲公司訂定的遊戲管理規則，及加值服務之詳細內容，以避免事後糾紛。此外，建議父母親應多加留意未成年子女是否有購買遊戲點數之情形，如點數已使用完畢，可能導致退費困難。

車輛類消費爭議主要以商品瑕疵為主，其餘如解約退訂、維修費用爭議等也占有相當比例。縣府表示，消費者與業者簽訂汽車買賣契約時，要注意契約書是否符合「汽車（中古汽車）買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，以及業者是否依規定給予審閱期間（新車3日、中古車2日），合約上若有「放棄審閱期」，或是直接載明「已審閱完畢」等欄位供消費者簽名，消費者不宜輕易簽約，否則容易產生後續爭端。

電器及周邊產品類以商品瑕疵、解約退費等爭議為大宗。縣府建議，可依契約的保固條款對業者主張保固責任外，縱無保固條款，也可以依民法請求業者就賣出的商品負瑕疵擔保責任。又如果是以通訊交易（如網路購物）購買的電器，如認為商品有瑕疵或不符需求，也可依消費者保護法規定，在收受商品後7日內，以退回商品或書面方式通知業者解除契約。

補習類消費爭議原因，主要是消費者對於補習內容不滿意或認為不符合需求時，或補習班改採線上教學或關閉分校時，消費者對補習班主張解約退費發生爭議，或其他契約上爭議。縣府建議應選擇合格立案的補習班，當補習班業者推銷課程時，消費者應向業者索取書面契約書範本，並向業者主張應依規定給予5日契約審閱期間。簽約繳費後，應向業者索取簽名的契約書及收據，並注意內容是否正確登載課程起迄時間、科目、費用等。

「房屋類」消費爭議，則以房屋瑕疵、房屋租賃爭議、交屋延遲或隱瞞重要資訊等遭訴最多。縣府建議，不動產買賣簽約前，應先向業者索取契約書，核對契約書是否符合內政部訂定的成屋及預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，並應向業者主張消費者應有5日的契約審閱期。如遇有房屋瑕疵問題，應立即保全證據（拍照、錄影等）通知業者。

縣府提醒，消費者如遇有消費問題，可上彰化縣政府消保官網頁查詢相關訊息，或撥打「1950」消費者服務專線洽詢服務人員，或直接至「消費爭議申訴調解線上申請系統」（https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx）線上提起申訴。

彰化縣政府公布去年下半年受理消費申訴案件共計1373件，呼籲消費者遇有消費問題，可上彰化縣政府消保官網頁查詢相關訊息。圖／縣府提供
彰化縣政府公布去年下半年受理消費申訴案件共計1373件，呼籲消費者遇有消費問題，可上彰化縣政府消保官網頁查詢相關訊息。圖／縣府提供

