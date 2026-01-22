快訊

天氣冷彰化家扶20戶親子包水餃 孩子幸福溫暖：和爸爸一起用餐

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭／連線即時報導
彰化縣溪湖等3鄉鎮市受扶助家庭孩子到彰化家扶中心員林服務處包水餃。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖等3鄉鎮市受扶助家庭孩子到彰化家扶中心員林服務處包水餃。記者簡慧珍／攝影

放寒假了，彰化縣溪湖等3鄉鎮市50名親子今到彰化家扶中心員林服務處包水餃；陳姓學童開心的說，平日爸爸忙著開車送貨，快過年特別忙，能放下工作跟她包50顆水餃，讓她覺得很幸福。

彰化家扶員林展愛志工隊的服務鄉鎮包括溪湖區三鄉鎮，親子包水餃迎新春暨慰問活動邀請溪湖、埔鹽兩鄉鎮及員林市合計20戶受扶助家庭、50名親子，志工加親子100人齊動手，包了約1千顆水餃，現煮現吃當今午餐，香噴噴水餃香味在4樓會議室飄傳，員林展愛志工隊加碼料理，帶受扶助家庭做粉漿培根蛋餅，80個蛋餅熱騰騰起鍋，寒天中似乎格外美味。

陳姓學童表示，她的爸爸是司機，每天早出晚歸送貨，她很少有機會和爸爸一起用餐，今一起包50顆水餃又吃蛋餅，很感謝家扶志工舉辦活動，給她和爸爸幸福溫暖的感覺。

員林展愛志工隊依據每個家庭的需求捐贈電鍋、電水壺等小家電，隊長蕭方華說，舉辦活動鼓勵受扶助家庭親子攜手走出家門，另一用意是使兒少從活動中體會樂趣，減少依賴電視與手機打發時間，展愛志工希望每個家扶拿到必需生活物資和棉被、床墊減輕經濟壓力。

水餃 親子 員林

