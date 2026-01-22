聽新聞
中市公園周圍路口增設「小綠人」 看得到秒數過馬路更安心
台中市府在太平區立文公園、長億公園等行人通行量較大的公園周圍路口，完成增設「小綠人」行人倒數計時顯示器，提醒行人注意目前路口綠燈秒數資訊，判斷是否能在通行秒數內穿越路口，或者等待下次綠燈周期通過，讓行人穿越更安全。
交通局長葉昭甫表示，市府持續結合交通熱點分析，優先選定人行穿越需求高等地點持續設行人專用號誌，近期也於立文公園、長億公園、新安兒童公園、德興公園等周邊路口增設行人號誌，並同步檢討路口時制計畫秒數配置。
葉昭甫說，被稱為「小綠人」的行人號誌及倒數計時顯示器，使行人能看到小綠人顯示的通行秒數，更易掌握穿越路口的剩餘綠燈時間，有效提升民眾步行安全，並降低潛在危險。
交通局指出，市府持續檢視路口號誌設置，設置行人號誌時，也會併同檢討路口號誌秒數，並搭配行人早開時相或行人專用時相開設，讓行人綠燈先亮起，增加行人在行人穿越線上能見度，減少人車交織衝突的風險，營造更安全的通行環境。
交通局呼籲，行人早開時相啟動時，將出現「行人綠燈已亮、車輛仍為紅燈」的狀況，提供行人先行通過的安全空間；行人通過路口時須依行人燈號指示穿越，如秒數不足時則應等待下一綠燈周期再通過，切勿強行闖越。
