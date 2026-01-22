因「1句話」27年不間斷！台中霸氣老闆揪中部逾百家企業辦愛心圍爐

台中精湛建設總經理陳志聲因27年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此揪中部企業、好友等，連辦27年「送愛心到人間」愛心圍爐。他昨天化身「黑鋼鐵俠」揭開序幕，開心與近千名慢飛天使家庭、志工等圍爐，並當場送出5輛交通車、5輛Gogoro等神秘禮物；總計27年來送出90輛交通車，為寒冬注入暖流。

陳志聲說，第一場愛心圍爐在1999年邀請台中家扶中心60名慢飛天使開始，當時因為慢飛天使一句話，連辦27年，每年吸引逾百個社會愛心企業、個人捐款贊助，一年比一年盛大，送出的「神祕禮物」愛心物資一年比一年多。

新北家扶、大同育幼院、南台中家扶、台中發展學園、彰化家扶、雲林家扶、伊甸、瑪利亞、中華存善、惠明等十個單位、逾千名慢飛天使家庭、志工，昨天中午齊聚台中潮港城餐廳參加愛心圍爐。陳志聲以黑鋼鐵俠的裝扮，帶領近百位變裝玩偶的員工及志工大進場，為活動揭開序幕。

今年的愛心圍爐由41個單位共同主辦，75個單位共同協辦，陳志聲特別感謝各企業界好朋友們共同出錢出力、共襄盛舉。陳志聲說明，今年裝扮「黑鋼鐵俠」的原因，希望所有支持活動的企業界好朋友們都能擁有鋼鐵般的意志，永久支持這活動傳承下去，讓愛的火花、企業的關懷迴盪在整個台灣社會。

今年表揚26名年度最佳志工，每人獲贈電熱肩頸按摩帶，感謝他們為這些小朋友的付出。活動高潮，揭開神秘禮物，是這10個單位殷殷期盼的特殊輔具設備、電腦用具等，壓軸的神祕大禮包，是5輛交通車、5輛Gogoro、65吋電視等。