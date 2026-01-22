快訊

佛心房東月砸2萬「日供免費早餐」 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

生前影像曝光！基隆阿嬤堆滿回收物搶救困難 消防員捨身救人殉職

因「1句話」27年不間斷！台中霸氣老闆揪中部逾百家企業辦愛心圍爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
精湛總經理陳志聲昨化身「黑鋼鐵俠」為「送愛心到人間」愛心圍爐揭幕，當場送出5輛交通車、5輛GOGORO等神秘禮物。圖／讀者提供
精湛總經理陳志聲昨化身「黑鋼鐵俠」為「送愛心到人間」愛心圍爐揭幕，當場送出5輛交通車、5輛GOGORO等神秘禮物。圖／讀者提供

台中精湛建設總經理陳志聲因27年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此揪中部企業、好友等，連辦27年「送愛心到人間」愛心圍爐。他昨天化身「黑鋼鐵俠」揭開序幕，開心與近千名慢飛天使家庭、志工等圍爐，並當場送出5輛交通車、5輛Gogoro等神秘禮物；總計27年來送出90輛交通車，為寒冬注入暖流。

陳志聲說，第一場愛心圍爐在1999年邀請台中家扶中心60名慢飛天使開始，當時因為慢飛天使一句話，連辦27年，每年吸引逾百個社會愛心企業、個人捐款贊助，一年比一年盛大，送出的「神祕禮物」愛心物資一年比一年多。

新北家扶、大同育幼院、南台中家扶、台中發展學園、彰化家扶、雲林家扶、伊甸、瑪利亞、中華存善、惠明等十個單位、逾千名慢飛天使家庭、志工，昨天中午齊聚台中潮港城餐廳參加愛心圍爐。陳志聲以黑鋼鐵俠的裝扮，帶領近百位變裝玩偶的員工及志工大進場，為活動揭開序幕。

今年的愛心圍爐由41個單位共同主辦，75個單位共同協辦，陳志聲特別感謝各企業界好朋友們共同出錢出力、共襄盛舉。陳志聲說明，今年裝扮「黑鋼鐵俠」的原因，希望所有支持活動的企業界好朋友們都能擁有鋼鐵般的意志，永久支持這活動傳承下去，讓愛的火花、企業的關懷迴盪在整個台灣社會。

今年表揚26名年度最佳志工，每人獲贈電熱肩頸按摩帶，感謝他們為這些小朋友的付出。活動高潮，揭開神秘禮物，是這10個單位殷殷期盼的特殊輔具設備、電腦用具等，壓軸的神祕大禮包，是5輛交通車、5輛Gogoro、65吋電視等。

陳志聲指出，27年來總計已送出90輛的交通車，交通車是遲緩兒很重要的工具，因為他們沒辦法坐機車或腳踏車，因此每年都會按照各單位需求來致送交通工具給各單位。

精湛總經理陳志聲昨化身「黑鋼鐵俠」為「送愛心到人間」愛心圍爐揭幕，當場送出5輛交通車、5輛GOGORO等神秘禮物。圖／讀者提供
精湛總經理陳志聲昨化身「黑鋼鐵俠」為「送愛心到人間」愛心圍爐揭幕，當場送出5輛交通車、5輛GOGORO等神秘禮物。圖／讀者提供

愛心 陳志 朋友

延伸閱讀

家扶調查：逾3成寄養家庭盼寄養兒少與孩子作伴

善心婦人五年來為甘苦人春節加菜 家扶志工下廚煮出澎湃吉祥餐

國中換全新交通車嘉惠特教生 童子瑋、陽明海運聯手促成美事

北台中家扶大團圓活動 想選台中市長的人都到場

相關新聞

因「1句話」27年不間斷！台中霸氣老闆揪中部逾百家企業辦愛心圍爐

台中精湛建設總經理陳志聲因27年前一名慢飛天使在愛心圍爐一句話「陳叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此揪中部企業、好友等，...

台中大里垃圾打包移文山「庸人自擾」

為去化台中大里掩埋場堆積逾40萬公噸的垃圾，市府編列1.3億元計畫打包轉移到文山掩埋場，全年預計處理8萬公噸，卻遭抗議不...

打破「短命建築」魔咒！台中北屯這家接待中心獲翡翠級「減碳」認證

傳統的建案接待中心因「高變數、生命周期短」，被視為最耗能的建築型態。遠雄房地產總經理張麗蓉昨指出，位於台中市北屯區的新案...

廚餘轉型飼料養豬 彰化不到一半申請

國內爆發非洲豬瘟疫情後，行政院宣布明年全面禁用廚餘養豬，並推出轉型以飼料養豬的輔導補助措施。彰化縣原有33場廚餘養豬戶，...

27年不間斷！中部企業「送愛心到人間」圍爐溫馨登場

近千位來自中部各地的慢飛天使、盲童及其家人，21日齊聚台中潮港城餐廳，參與一年一度的「送愛心到人間」歲末團圓圍爐活動。這...

台中大里垃圾山打包送文山掩埋場遭抗議喊卡 盧秀燕：庸人自擾

中市垃圾去化問題難解，大里掩埋場堆積超過40萬公噸垃圾，市府編列1.3億元執行垃圾打包計畫，全年預計處理8萬公噸，將打包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。