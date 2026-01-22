快訊

打破「短命建築」魔咒！台中北屯這家接待中心獲翡翠級「減碳」認證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
遠雄位於台中北屯的新案接待中心，榮獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證。記者趙容萱／攝影
遠雄位於台中北屯的新案接待中心，榮獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證。記者趙容萱／攝影

傳統的建案接待中心因「高變數、生命周期短」，被視為最耗能的建築型態。遠雄房地產總經理張麗蓉昨指出，位於台中市北屯區的新案接待中心榮獲台灣營建研究院工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證，減碳達44%、循環度57％，成為全台表現最亮眼的低碳示範標竿。

遠雄北屯新案接待中心昨獲頒「翡翠級」減碳認證，現場邀台灣營建研究院副院長徐力平、政治大學地政學系永續規劃研究中心孫振義等學者專家參與「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」論壇。

遠雄建設指出，遠雄建設2018年啟動旗下永續子品牌「FGN Farglory Next」 推動的「好室智造所」 ，逐步累積的長期行動，從2021年推動工地再生計畫，到2024年宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄持續將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域實踐，而遠雄在台中新建案接待中心正是理念延伸至銷售場域的重要里程碑。

張麗蓉說，接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命周期最短的場域，因此團隊提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，透過BIM系統進行碳排模擬與材料篩選，確保設計、施工到拆除的每一階段都能量化減碳，讓「永續」成為可被複製的實務方案。

徐力平說明，「翡翠級」為工程碳足跡減碳評估制度藍鑽階級中的最高等級，評估重點並非單一數字，而是場域在設計、施工、使用與拆除等各階段，是否具備可被量化與檢驗的低碳與循環成果。

遠雄新案規畫上延續永續思維。基地鄰近捷運北屯總站，為機捷首排、好市多首排，面積2147坪，以PLAY GROUND 為核心概念，發展出「自然遊園、共融共享共生」的示範型住宅建築，回應不同年齡層與生活型態的多元需求。

遠雄位於台中北屯的新案接待中心，榮獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證。記者趙容萱／攝影
遠雄位於台中北屯的新案接待中心，榮獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證。記者趙容萱／攝影
遠雄位於台中北屯的新案接待中心，榮獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證。記者趙容萱／攝影
遠雄位於台中北屯的新案接待中心，榮獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」減碳認證。記者趙容萱／攝影
遠雄位於台中北屯的新案接待中心昨舉辦「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」論壇。記者趙容萱／攝影
遠雄位於台中北屯的新案接待中心昨舉辦「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」論壇。記者趙容萱／攝影

