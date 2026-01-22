聽新聞
廚餘轉型飼料養豬 彰化不到一半申請

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

國內爆發非洲豬瘟疫情後，行政院宣布明年全面禁用廚餘養豬，並推出轉型以飼料養豬的輔導補助措施。彰化縣原有33場廚餘養豬戶，目前第一階段15場申請轉型補助，已核定9場，獲補助業者須拆除原有蒸煮設備，今年起全面改採飼料養豬。

有養豬業者坦言，飼料養豬成本約為廚餘養豬的3倍，轉型壓力不小，也影響部分業者申請意願。農業部推出兩階段補助，協助廚餘養豬戶轉型，補助內容包括飼料餵養成本與餵飼系統改善，以降低經濟衝擊並全面切斷廚餘傳播鏈。

補助措施中，第一階段每頭補助3600元；第二階段則限已裝設溫度及影像監控設備、並持續蒸煮廚餘至落日前者申請，補助金額降為每頭1800元。農業處說，第一階段申請期限至今年1月底，逾期未申請者僅能適用第二階段補助。

第一階段轉型補助只有15場申請，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，縣內有一家業者擁有上萬頭豬，仍選擇轉型改用飼料養豬，以維持永續經營。現在養豬人力與飼料成本較以往提高，但飼料養豬所需增設的儲存桶、管線等設備，整體仍在可承擔範圍內；部分未申請的業者仍在評估利潤與政策變數，不排除有人逐步退場。

環保局表示，依政策若加裝溫度及影像監控等設備，可持續蒸煮事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至今年12月31日，但等到設備安裝完成，到實際使用可能只剩幾個月，考量防疫風險及整體產業立場，不鼓勵業者額外加裝設備。原有5至6家業者有申請設備意願，後續陸續勸說，目前縣內已無廚餘養豬戶運作。

