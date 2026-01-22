台中大里垃圾打包移文山「庸人自擾」

為去化台中大里掩埋場堆積逾40萬公噸的垃圾，市府編列1.3億元計畫打包轉移到文山掩埋場，全年預計處理8萬公噸，卻遭抗議不得不暫停。市長盧秀燕表示，環保局庸人自擾，打包完放在大里掩埋場就好，後續等待文山焚化廠新爐完工去化。

台中市近年人口上升，廢棄物也變多，2024年超過150萬公噸，但文山、后里、烏日焚化廠去化量能有限，每年僅能焚化約70萬公噸，多餘垃圾只能暫置掩埋場；去年民進黨議會黨團爆料，大里掩埋場已暫置超過40萬公噸垃圾，形同垃圾山。

市府推出太空包清理計畫，在大里掩埋場設置移動式分選設備，垃圾重量約可減少40%以上，篩分後的垃圾再以打包機組處理成太空包，每天可處理200公噸，預計一年處理8萬公噸，產出4.2萬公噸的太空包；市府編列1.3億元預算執行2026年的打包計畫，去年12月到月底，已打包1617公噸的太空包，送到文山掩埋場暫置。

民進黨議員陳淑華、李天生、陳俞融、張芬郁、林德宇指出，打包計畫實際上僅執行10天左右，就因為地方抗議喊停，處理完的1617公噸只占大里掩埋場0.4%垃圾量；花上億元把垃圾搬來搬去，無異於掩耳盜鈴，也沒有真正去化垃圾。

國民黨議員劉士州也說，支持打包計畫，但市府考慮不周，把打包完的垃圾從大里放到文山，根本是多此一舉，也引來文山附近居民強烈不滿，建議市府打包完留在大里掩埋場就好。

盧秀燕表示，垃圾暫置場往往會有環境髒亂、垃圾暴露等問題，台中是少數打包處理垃圾的縣市，因大里地區民眾較重視景觀與環境，市府願意花1億元打包，總比垃圾暴露在原地汙染環境好；文山焚化爐改建工程已經動工，完工後每天可焚燒900公噸垃圾，量能充足。

盧秀燕指出，環保局將打包的太空包從大里移到文山是基於好意，認為既然4年後文山焚化爐改建完成都要搬，不如現在搬，但這多少有些「庸人自擾」，按照原訂計畫放在大里掩埋場就好，已與環保局長吳盛忠溝通，接下來都會暫放在大里。