27年不間斷！中部企業「送愛心到人間」圍爐溫馨登場

近千位來自中部各地的慢飛天使、盲童及其家人，21日齊聚台中潮港城餐廳，參與一年一度的「送愛心到人間」歲末團圓圍爐活動。這項由中部企業界發起、持續27年的公益行動，已成為中部規模最大的弱勢關懷圍爐活動，長年陪伴身心障礙與弱勢兒少迎接新年。

「送愛心到人間」活動，是由精湛建設總經理陳志聲於民國88年對遲緩兒的一句承諾，這份承諾號召中部企業界大匯集，連續不間斷傳承了27年，分別傳愛給新北家扶、大同育幼院、南台中家扶、台中發展學園、彰化家扶、雲林家扶、伊甸、瑪利亞、中華存善、惠明等十個單位。

活動開始，由發起人陳志聲以著復仇者聯盟黑鋼鐵俠的裝扮，帶領近百位變裝玩偶的員工及志工們大進場，為活動揭開序幕，在十個單位歡呼尖叫聲中，展開今年的團圓圍爐活動。

這是中部地區企業界對弱勢團體最大的歲末關懷活動，會場內湧入近千人與會，讓場面充滿溫馨與團圓圍爐的熱鬧氣氛。當大家問陳志聲今年裝扮鋼鐵俠的原因，他說，希望所有支持活動的企業界好朋友們，都能擁有鋼鐵般的意志，永久支持這活動傳承下去，讓愛的火花、企業的關懷迴盪在整個台灣社會。

這項活動，今年由財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、LARGAN(大立光)、宏全國際、禾安投資開發、仁邑投資開發、寶宇興、創泰投資、味丹企業集團、萬寶資產管理、億豐綜合工業、利駿貿易、台灣引興、新英機械、統立工程、香港恆昱、康博集團、力璞建設、有富國際集團、寶輝建設、精銳建設。

以及龍寶建設、春耕不動產、豐穀建設開發、勝群金屬、麗明營造、築跡建築師事務所、蕙禮公司、關中公司、壕錀企業、鼎霖國際、臺麒投資、秋雨物流、欣向美牙醫診所、鼎金國際貿易、台灣三菱電梯、松金工程行、台中市國立高雄科技大學中區校友會、卓瀧助、卓伯源、簡森垣、許志宏等41個單位共同主辦。

另有達芙妮國際控股、聖岱實業、鴻匠科技等75個單位共同協辦，陳志聲特別感謝各企業界好朋友們共同出錢出力、共襄盛舉。

陳志聲致詞時，再次向所有遲緩兒與盲童的家長們致上最深歉意，因為沒能夠挨家挨戶的去探望他們而致歉，反而用團圓圍爐的活動邀集大家一起匯聚，讓全場十分感動。

活動的高潮，在揭開第一份神秘禮物時全場沸騰，放置舞台上的氣球，在主辦單位與傳愛單位以針頭刺破緩緩升起的那一刻揭開，都是各單位殷殷期盼的特殊輔具設備、電腦用具等，讓每一單位都獲得滿滿的需求禮物。

接著又在舞台上，以小針筆刺破的瞬間，五台交通車及五台GOGORO、65吋電視等第二份神秘禮物，讓全場尖叫聲迴盪整個會場。

這個活動，27年來總計已送出90台的交通車，陳志聲表示，交通車是遲緩兒很重要的工具，因為他們沒辦法坐機車或腳踏車，因此每年都會按照各單位需求來致送交通工具給各單位。

今年活動共表揚了26位年度最佳志工，致送每位志工石墨烯電熱肩頸按摩帶，希望讓每一位辛苦的志工，能夠舒展他們的肩頸筋骨，感謝他們為這些小朋友的付出。

上述十個傳愛單位，為了感謝主協辦單位的付出，特別準備四項表演節目回饋大家，讓大家倍感溫馨與感動，滿滿的愛，圍繞洋溢整個會場。

活動最後在全場合唱「感恩的心」歌聲中，共同點亮一顆顆小蠟燭，組成一個大愛心中畫下完美的句點，並在祝福聲中相約明年第28年再見。