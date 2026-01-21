台中豐原儲能場設置爭議 業者：並無非法施工問題

快訊

中央社／ 台中21日電
能源業者在台中市豐原區翁社里設置大型電力儲能廠（圖），引發當地民眾反彈，認為廠商違法施工等。業者21日聲明，目前進行的是非核心基礎工程，並無外界所稱非法施工問題。（業者提供）中央社
能源業者在台中市豐原區翁社里設置大型電力儲能廠（圖），引發當地民眾反彈，認為廠商違法施工等。業者21日聲明，目前進行的是非核心基礎工程，並無外界所稱非法施工問題。（業者提供）中央社

對於豐原反儲能自救會多次抗議，反對在台中市豐原區翁社里設置大型儲能廠，業者今天聲明指出，目前進行的是非核心基礎工程，並無外界所宣稱的非法施工問題。

能源業者在豐原區翁社里設置大型電力儲能廠，引發當地民眾抗議，認為廠商違法施工、憂心案場安全性及鄰近社區古蹟問題，幾度前往台中市政府前抗議，要求儲能廠搬遷。

台中市經濟發展局19日面對抗爭民眾時表示，儲能櫃的設置不用申請建照，對於業者必須申請而未申請的部分，市府都發局已要求全面拆除，但因設置儲能設施的核准權責在經濟部能源署，市府會將居民的心聲及現況向中央反映。

儲能業者針對各界聲音提出回應，除謝謝各界的指教，並指出，案場工地現階段施工並非進行儲能相關電線電纜鋪設，同時已依能源署1月12日函文所認定同意備案施工內容為相關設備電纜連接，亦嚴格遵守該函文指示，目前進行的是非核心基礎工程，並無外界所宣稱非法施工問題。

有關抗議民眾提及的百年客家文資「萬選居」問題，業者說明，高度尊重歷史文物及遺跡，因此選擇離該地直線距離有450公尺遠、2分鐘以上車程的地點，不會對歷史文物造成影響。

針對里民的意見，業者表示，也逐日實地街訪，至今已收到100名以上里民的問卷，超過75%的里民表達支持或不反對儲能建置。顯示多數在地居民能理解儲能設施對電力穩定的重要性。

豐原 能源 台中市

