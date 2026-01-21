為華山募孤老愛心年菜 臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」8年聚沙成塔

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱（右）發起認購弱勢孤老愛心年菜，獲華山基金會派員頒贈感謝狀。圖／二林四鄉鎮呷透透提供
彰化縣偏鄉人口高齡化，很多弱勢孤老，慈善資源卻不如都會區，臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」8年發起勸募愛心年菜，累計588份，已成為二林四鄉鎮呷透透社群兩大公益勸募活動之一，華山基金會今感謝版主和網友的義舉溫暖偏鄉孤老。

二林四鄉鎮呷透透臉書版主林煌凱今表示，這個社群開放二林在地餐飲店家、社員分享美食，也提供給在地青農及水禽業者作為行銷平台，和部落客分享彰化美食，社團不定期做公益活動，目前兩大公益勸募活動為彰化家扶中心愛心粽、華山基金會弱勢孤老愛心年菜。

根據二林四鄉鎮呷透透記錄，2016年為華山基金會募愛心年菜，每分600元，募得20分，2017年、2020年中斷，2021年到今年連續6年募年菜，今年最多達106分，認捐金額每分1千元。

林煌凱說，募年菜難度高於募愛心粽，愛心粽一串10顆330元，愛心年菜一分1千元，所以社團採積少成多、聚沙成塔的方式累積捐款，100元、200元都可以，累積多少捐多少，社團感謝二林在地店家朋友，也謝謝溪湖鎮等外地店家朋友、嫁到北部的二林女兒響應。

華山基金會彰化區站長林秀儀表示，二林四鄉鎮算是彰化縣偏鄉，弱勢孤老較多卻慈善資源少於都會區，勸募年菜不容易，二林四鄉鎮呷透透臉書社團主動關懷地方弱勢孤老，透過網路社群力量發動認購愛心年菜，讓華山基金會在偏鄉勸募年菜發揮漣漪作用，目前華山尚缺400分年菜，希望善心人士和團體多幫忙。

