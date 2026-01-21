彰化縣放寬老舊機車汰換年限 換購電動機車最高可領2萬3300元

彰化縣政府鼓勵淘汰高車齡機車換購使用低汙染綠色運具，今年特別放寬淘汰高車齡機車年限，由原限定2011年12月31日以前出廠，擴大為含自2016年12月31日以前出廠的燃油機車，如果再改用電動機車，民眾最高可領2萬3300元補助，收件期限從即日起至明年1月10日。

彰化縣環保局指出，彰化縣轄內機車數高達84萬輛，透過補助誘因及加強攔查檢等多元管制措施，近3年已淘汰11萬1,337輛老舊機車，促使空氣汙染物細懸浮微粒（PM2.5）減量達17公噸，減碳量245公噸，效益相當於種植1萬2963棵樹木。

環保局考量彰化縣五期標準以前高車齡機車尚餘40萬多輛，依檢測資料顯示，機車因老化汙染防制設備失靈，所排放的碳氫化合物（HC）濃度隨車齡愈高有升高趨勢，因此，今年擴大補助對象，特別放寬淘汰高車齡機車年限，民眾申請報廢2016年12月31日以前出廠的高車齡機車，且車輛設籍在彰化縣滿1年以上，即可獲得補助金1800元（縣府1500元、環境部300元）。

環保局表示，如果結合機車汰舊換購電動機車補助方案，如汰除高汙染車輛改用電動機車，提高補助經費至1萬2000元，再加上環境部減碳獎勵2000元、空汙減量補助1000元、淘汰車輛回收獎勵金300元及經濟部購買電車獎勵7000元及汰除10年以上機車加碼1000元補助，民眾最高可領2萬3300元。