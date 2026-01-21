快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

彰化縣放寬老舊機車汰換年限 換購電動機車最高可領2萬3300元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府放寬老舊機車汰換年限，如果換購電動機車最高可領2萬3300元。圖／環保局提供
彰化縣政府放寬老舊機車汰換年限，如果換購電動機車最高可領2萬3300元。圖／環保局提供

彰化縣政府鼓勵淘汰高車齡機車換購使用低汙染綠色運具，今年特別放寬淘汰高車齡機車年限，由原限定2011年12月31日以前出廠，擴大為含自2016年12月31日以前出廠的燃油機車，如果再改用電動機車，民眾最高可領2萬3300元補助，收件期限從即日起至明年1月10日。

彰化縣環保局指出，彰化縣轄內機車數高達84萬輛，透過補助誘因及加強攔查檢等多元管制措施，近3年已淘汰11萬1,337輛老舊機車，促使空氣汙染物細懸浮微粒（PM2.5）減量達17公噸，減碳量245公噸，效益相當於種植1萬2963棵樹木。

環保局考量彰化縣五期標準以前高車齡機車尚餘40萬多輛，依檢測資料顯示，機車因老化汙染防制設備失靈，所排放的碳氫化合物（HC）濃度隨車齡愈高有升高趨勢，因此，今年擴大補助對象，特別放寬淘汰高車齡機車年限，民眾申請報廢2016年12月31日以前出廠的高車齡機車，且車輛設籍在彰化縣滿1年以上，即可獲得補助金1800元（縣府1500元、環境部300元）。

環保局表示，如果結合機車汰舊換購電動機車補助方案，如汰除高汙染車輛改用電動機車，提高補助經費至1萬2000元，再加上環境部減碳獎勵2000元、空汙減量補助1000元、淘汰車輛回收獎勵金300元及經濟部購買電車獎勵7000元及汰除10年以上機車加碼1000元補助，民眾最高可領2萬3300元。

相關補助資訊可至彰化縣環保局網站查詢https://moto.chepb.gov.tw，或上班期間電洽服務專線電話：（04）7115655分機238。

彰化縣政府放寬老舊機車汰換年限，如果換購電動機車最高可領2萬3300元。圖／環保局提供
彰化縣政府放寬老舊機車汰換年限，如果換購電動機車最高可領2萬3300元。圖／環保局提供

電動機車 環保局

延伸閱讀

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

廚餘養豬轉飼料補助須拆設備 期限1月前彰化不到一半業者完成

彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

這是詐騙...北投焚化廠遭冒名辦活動 北市環保局報警了

相關新聞

影／后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 觀旅局邀專家搶救

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅...

台中大里垃圾山打包送文山掩埋場遭抗議喊卡 盧秀燕：庸人自擾

中市垃圾去化問題難解，大里掩埋場堆積超過40萬公噸垃圾，市府編列1.3億元執行垃圾打包計畫，全年預計處理8萬公噸，將打包...

草莓越來越難種！南投產期延至2月 最佳採果時機曝光

冬季是草莓成熟的季節，往年元旦前後盛產，但受近年氣候反常影響，越來越難種，去年更因夏秋氣候溫和甚至偏熱，南投國姓草莓延後...

彰化南瑤宮修竣辦入火安座 啟動彩繪調研、爭取升格國定古蹟

縣定古蹟彰化南瑤宮第一期修復工程竣工，本月30日起舉辦入火安座慶典，並展開彩繪工程調查研究設計，南瑤宮管理人彰化市長林世...

民進黨彰化第一選區協調生變 翁金珠外甥女因改名規定退選

彰化縣下屆縣議員選舉，民進黨第一選區登記參選人數眾多，近日進入協調階段。縣黨部今日召開協調會，決議將於1月26日委託兩家...

彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

有彰化「海牛之父」讚譽的魏清水去世，海牛文化誰來承接？彰化縣長王惠美今表示，縣政府連結各方資源，將與地方漁民、培育黃牛的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。