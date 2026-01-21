彰化普天宮媽祖「阿沙力」 國際海牛文化節第一輪賜5聖筊定案

彰化縣政府今在芳苑普天宮舉行2026國際海牛文化節擲筊祈福儀式，縣政府選定3個黃道吉日，普天宮媽祖「阿沙力」，在第一輪擲筊就聖示第三個日子6月7日舉辦國際海牛文化節，眾人心情輕鬆愉快。

擲筊祈福儀式行禮如儀，司儀讀完疏文，縣長王惠美在普天宮內的大爐焚燒疏文上達天聽，再三跪九叩之後開始擲筊請示媽祖舉辦日期，第一個日期5月23日（農曆四月七日）得一個聖筊，第二個日期5月24日（農曆四月八日）得一個聖筊，第三個日期6月7日（農曆四月廿二日）連得五個聖筊。司儀宣布媽祖聖示6月7日舉辦國際海牛文化節。不用第二輪甚至第三輪擲筊，跪拜的眾人起立，神情輕鬆。

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖。」王惠美說，番挖是芳苑舊地名，可見芳苑曾經繁華一時，漁戶運用經特殊訓練的黃牛當「海牛」，到潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，這種漁法從日治時期迄今仍使用，很值得保存。

王惠美說，國際海牛文化節不只有海牛，更串連普天宮、西華宮、油籽學堂、王功漁港、王功燈塔等景點，搭配蚵嗲、花生糖、枝仔冰等在地小吃，由點而線擴及到芳苑鄉，全面推展多元旅遊行程，海牛文化提供民眾體驗潮間帶旅遊的機會，進而深入了解漁村風情。

立委謝衣鳯表示，在縣府、公所及漁會等單位共同努力下，遊客看見芳苑的美好，歡迎大家來芳苑吃好吃的、玩好玩的，一定可以滿載而歸。芳苑鄉長林保玲也表示，縣府團隊用心推廣芳苑鄉觀光旅遊，每年舉辦全台唯一的海牛文化活動，民眾一定要來芳苑鄉搭海牛車、賞海景、嘗海鮮。