草莓越來越難種！南投產期延至2月 最佳採果時機曝光

冬季是草莓成熟的季節，往年元旦前後盛產，但受近年氣候反常影響，越來越難種，去年更因夏秋氣候溫和甚至偏熱，南投國姓草莓延後植苗，產期跟著延後1個月，現雖已能採果，2月產量漸增，預計農曆春節前後盛產，讓遊客採果迎春。

國姓鄉公所指出，國姓是縣內草莓的最大產地，全鄉栽種面積約6公頃，以福龜村台14線中潭公路兩側為主要種植區，早年產季沿線開放觀光採果，有「草莓大道」之稱，但氣候變遷、病蟲害加劇、人口老化等因素，種植面積逐年萎縮。

「現在草莓越來越難種！」張姓果農說，過去草莓在9月底後植苗，然後產期約從12月下旬至清明前後，元旦就能開放採果，但近年氣候反常影響產期和產況，像今年秋末因天氣溫和，延後到11月初才種，導致今年產期也延後了1個月。

他也提到，正因近年氣候變遷加劇，入冬甚至仍炎熱，導致病蟲害加劇，只能更用心透過無毒有機肥及菌種，加強病蟲害管理，成本倍增，但能將草莓苗根莖顧得健康，種出外觀漂亮、果肉扎實的草莓，也才讓消費者採得開心、吃得安心。