快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

聽新聞
0:00 / 0:00

草莓越來越難種！南投產期延至2月 最佳採果時機曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
去年夏秋氣候偏熱，南投國姓草莓延後植苗，產期跟著延後1個月，現已能採果，但2月產量漸增，預計農曆春節前後盛產。圖／民眾提供
去年夏秋氣候偏熱，南投國姓草莓延後植苗，產期跟著延後1個月，現已能採果，但2月產量漸增，預計農曆春節前後盛產。圖／民眾提供

冬季是草莓成熟的季節，往年元旦前後盛產，但受近年氣候反常影響，越來越難種，去年更因夏秋氣候溫和甚至偏熱，南投國姓草莓延後植苗，產期跟著延後1個月，現雖已能採果，2月產量漸增，預計農曆春節前後盛產，讓遊客採果迎春。

國姓鄉公所指出，國姓是縣內草莓的最大產地，全鄉栽種面積約6公頃，以福龜村台14線中潭公路兩側為主要種植區，早年產季沿線開放觀光採果，有「草莓大道」之稱，但氣候變遷、病蟲害加劇、人口老化等因素，種植面積逐年萎縮。

「現在草莓越來越難種！」張姓果農說，過去草莓在9月底後植苗，然後產期約從12月下旬至清明前後，元旦就能開放採果，但近年氣候反常影響產期和產況，像今年秋末因天氣溫和，延後到11月初才種，導致今年產期也延後了1個月。

他也提到，正因近年氣候變遷加劇，入冬甚至仍炎熱，導致病蟲害加劇，只能更用心透過無毒有機肥及菌種，加強病蟲害管理，成本倍增，但能將草莓苗根莖顧得健康，種出外觀漂亮、果肉扎實的草莓，也才讓消費者採得開心、吃得安心。

國姓鄉長邱美玲則說，去年夏秋氣候偏熱，加上草莓育苗數量較少影響，國內草莓產區較晚定植，產期上雖有延遲，但國姓不少草莓園已開放採果，預計2月產量逐漸增加，農曆春節前後就會進入盛產，正是到國姓觀光採果迎春的最佳時機。

去年夏秋氣候偏熱，南投國姓草莓延後植苗，產期跟著延後1個月，現已能採果，但2月產量漸增，預計農曆春節前後盛產。圖／民眾提供
去年夏秋氣候偏熱，南投國姓草莓延後植苗，產期跟著延後1個月，現已能採果，但2月產量漸增，預計農曆春節前後盛產。圖／民眾提供

草莓 氣候變遷

延伸閱讀

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

影／出戰南投縣長遭支持者質疑「尊許」 温世政回應：就是做自己

草莓控注意！日本爆紅 KitKat草莓系威化新品首度登台

最強「浮誇草莓山」！草莓蛋糕界天花板 整顆蛋糕「被草莓淹沒」 切片蛋糕110元吃得到「3顆飽滿草莓」

相關新聞

影／后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 觀旅局邀專家搶救

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅...

草莓越來越難種！南投產期延至2月 最佳採果時機曝光

冬季是草莓成熟的季節，往年元旦前後盛產，但受近年氣候反常影響，越來越難種，去年更因夏秋氣候溫和甚至偏熱，南投國姓草莓延後...

彰化南瑤宮修竣辦入火安座 啟動彩繪調研、爭取升格國定古蹟

縣定古蹟彰化南瑤宮第一期修復工程竣工，本月30日起舉辦入火安座慶典，並展開彩繪工程調查研究設計，南瑤宮管理人彰化市長林世...

民進黨彰化第一選區協調生變 翁金珠外甥女因改名規定退選

彰化縣下屆縣議員選舉，民進黨第一選區登記參選人數眾多，近日進入協調階段。縣黨部今日召開協調會，決議將於1月26日委託兩家...

彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

有彰化「海牛之父」讚譽的魏清水去世，海牛文化誰來承接？彰化縣長王惠美今表示，縣政府連結各方資源，將與地方漁民、培育黃牛的...

缺大車駕駛 草屯直達彰化雙鐵 南投試行9人座客運

國內駕駛缺工嚴重，公路客運路線縮減，南投縣逆勢新闢6673路線，可從草屯直達彰化雙鐵，今天上路，但改以九人座客車營運；台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。