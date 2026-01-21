彰化南瑤宮修竣辦入火安座 啟動彩繪調研、爭取升格國定古蹟

縣定古蹟彰化南瑤宮第一期修復工程竣工，本月30日起舉辦入火安座慶典，並展開彩繪工程調查研究設計，南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，南瑤宮利用修復時機，已改善管理及空間配置，目前正向文化部爭取南瑤宮升格為國定古蹟。

斥資6557萬元的彰化南瑤宮第一期修復工程，在2023年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，上月底通過驗收。

市公所寺廟室指出，南瑤宮彩繪經初步調查為郭新林、劉人豪等知名匠師傑作，繁複華麗極具保存價值，文化部要求列為二期修復單獨發包施作，並核定470萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，已率領工作團隊進駐，預計2年完成調研設計，接著爭取經費針對廟殿牌樓彩繪全面修復。

林世賢表示，入火安座慶典訂1月30日展開，1月30日敬稟三界上蒼眾神，1月31日移駕遶境、入火安座、祈福法會，2月1日安龍、植福及布施普度；此次南瑤宮重修完竣的媽祖移駕儀式，特恭邀請彰山宮老池王蒞臨，一同護送媽祖入廟。

廟方指出，相傳南瑤宮建廟時，由彰山宮（番社王爺宮）池府千歲（老池王）聖駕親自踩踏地理，尋得「美人照鏡穴」及「日月鐘穴」地理，助旺南瑤宮天上聖母神威、護佑萬民，媽祖和池王的姊弟情誼牽繫流傳。

林世賢說，31日上午將由老池王鑾轎及駕前陣頭作先鋒，護送媽祖移鑾安座遶境彰化四城門，並在午時重現歷史「開廟門、踏五方」。這將是老池王首次駐駕南瑤宮作客，兩宮虔慎籌備，廣受期待，日前南瑤宮執事幹部還專程前往彰山宮敬奉大帖及手工精製銀冠、神衣，期待姊弟相會共譜光彩。