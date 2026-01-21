影／后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 觀旅局邀專家搶救

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅局最近請人大面積修剪夫妻樹枝葉，並公告夫妻樹染褐根病，為避免樹倒先修枝，有可能移除消息引起各界關心，觀旅局昨天邀專家、各單位會勘後決定投藥搶救老樹。

台中市觀旅局表示，夫妻樹去留問題仍需與地方會勘並說明再決定；依觀旅局在夫妻樹公告內容指出，夫妻樹上月16日經專業老師健檢發現有樹木褐根病，為避免樹木倒塌，先辦理修枝作業，後續可能辦理樹木移除。

觀旅局昨天邀各單位和樹專家會勘夫妻樹，決議先投藥治療，一個療程約2個月，再找各單位會勘確認療效與後續。