快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 觀旅局邀專家搶救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉。記者游振昇／攝影

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅局最近請人大面積修剪夫妻樹枝葉，並公告夫妻樹染褐根病，為避免樹倒先修枝，有可能移除消息引起各界關心，觀旅局昨天邀專家、各單位會勘後決定投藥搶救老樹。

台中市觀旅局表示，夫妻樹去留問題仍需與地方會勘並說明再決定；依觀旅局在夫妻樹公告內容指出，夫妻樹上月16日經專業老師健檢發現有樹木褐根病，為避免樹木倒塌，先辦理修枝作業，後續可能辦理樹木移除。

觀旅局昨天邀各單位和樹專家會勘夫妻樹，決議先投藥治療，一個療程約2個月，再找各單位會勘確認療效與後續。

后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁的夫妻樹廣場，是鐵馬道沿途休息站之一，從廣場往上坡走，可看到知名夫妻樹，緊鄰的榕樹與樟樹百年樹齡，不同樹種的二棵樹木相生相息，枝幹交錯攀爬像夫妻依偎，地方人士說，現在夫妻樹已修剪枝葉，二樹不再枝幹交錯，夫妻形狀不復存，很可惜。

台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉。記者游振昇／攝影

台中市

延伸閱讀

蘇東坡《寒食帖》裡有茄子？跟著專家輕鬆解密故宮文物

台南發展郵輪觀光 今年首迎來日本「海洋富士號」停靠安平港

地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害便秘，去皮吃可惜了！

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

相關新聞

影／后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 觀旅局邀專家搶救

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅...

民進黨彰化第一選區協調生變 翁金珠外甥女因改名規定退選

彰化縣下屆縣議員選舉，民進黨第一選區登記參選人數眾多，近日進入協調階段。縣黨部今日召開協調會，決議將於1月26日委託兩家...

彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

有彰化「海牛之父」讚譽的魏清水去世，海牛文化誰來承接？彰化縣長王惠美今表示，縣政府連結各方資源，將與地方漁民、培育黃牛的...

廣角鏡／華山幫修老屋 長者安心過年

節氣大寒，溫暖卻在台中豐原蔓延，82歲獨居的江姓老翁，因百年土埆厝屋頂塌陷、漏水，居住安全堪憂，所幸華山基金會串聯政府補...

彰化自購皮蛇疫苗 長者冒寒風夜排搶打

彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，提供縣內65歲以上民眾接種，昨首日預約即引發熱潮。原本自費1萬8000至2萬元...

缺大車駕駛 草屯直達彰化雙鐵 南投試行9人座客運

國內駕駛缺工嚴重，公路客運路線縮減，南投縣逆勢新闢6673路線，可從草屯直達彰化雙鐵，今天上路，但改以九人座客車營運；台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。