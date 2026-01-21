聽新聞
0:00 / 0:00
影／后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 觀旅局邀專家搶救
台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅局最近請人大面積修剪夫妻樹枝葉，並公告夫妻樹染褐根病，為避免樹倒先修枝，有可能移除消息引起各界關心，觀旅局昨天邀專家、各單位會勘後決定投藥搶救老樹。
台中市觀旅局表示，夫妻樹去留問題仍需與地方會勘並說明再決定；依觀旅局在夫妻樹公告內容指出，夫妻樹上月16日經專業老師健檢發現有樹木褐根病，為避免樹木倒塌，先辦理修枝作業，後續可能辦理樹木移除。
觀旅局昨天邀各單位和樹專家會勘夫妻樹，決議先投藥治療，一個療程約2個月，再找各單位會勘確認療效與後續。
后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁的夫妻樹廣場，是鐵馬道沿途休息站之一，從廣場往上坡走，可看到知名夫妻樹，緊鄰的榕樹與樟樹百年樹齡，不同樹種的二棵樹木相生相息，枝幹交錯攀爬像夫妻依偎，地方人士說，現在夫妻樹已修剪枝葉，二樹不再枝幹交錯，夫妻形狀不復存，很可惜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言