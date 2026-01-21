快訊

民進黨彰化第一選區協調生變 翁金珠外甥女因改名規定退選

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
登記代表民進黨參選彰化縣議員第一選區的前縣長翁金珠外甥女翁慧玟，因姓名問題被告知無法以現行姓名進行民調，隨即宣布退選。圖／翁慧玟團隊提供
登記代表民進黨參選彰化縣議員第一選區的前縣長翁金珠外甥女翁慧玟，因姓名問題被告知無法以現行姓名進行民調，隨即宣布退選。圖／翁慧玟團隊提供

彰化縣下屆縣議員選舉，民進黨第一選區登記參選人數眾多，近日進入協調階段。縣黨部今日召開協調會，決議將於1月26日委託兩家民調公司進行民調，不過，登記參選的前縣長翁金珠外甥女翁慧玟，卻因姓名問題被告知無法以現行姓名進行民調，隨即宣布退選，引發關注。

目前民進黨第一選區登記參選者，包括爭取連任的縣議員莊陞漢、楊子賢、李成濟及許雅琳，另有彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道參選，加上新人翁慧玟，共有多人競逐，黨內規畫提名5席。

71年次的翁慧玟曾赴紐西蘭求學，現為美語老師，原名曾于倢，原從父姓，近期改從母姓並更名為「翁慧玟」，以「翁金珠服務團隊」名義投入選戰。她表示，改名是希望延續阿姨長年深耕地方的服務精神，爭取選民支持；自小跟隨翁金珠參與政治活動，也曾在競選總部擔任助理，盼獲得選民肯定。

不過，今日上午協調會中，當討論確定1月26日進行民調時，彰化縣黨部副執行長林維浩提出民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第十一條規定，指出「候選人於初選登記前12個月內變更姓名者，於民意調查中仍使用其更名前之原姓名」。依此黨規，翁慧玟不得以現行姓名進行民調，令其團隊措手不及，並當場決定退選。

翁慧玟發聲明表示，她已依規定於1月16日截止日前，以「翁慧玟」之名完成登記，後續對外宣傳也全數使用現行姓名。身為黨員，她願意遵守黨規，但黨部人員明知其已完成改名，卻未於登記時主動告知相關限制，而是在確定進行民調前才提出，導致選務爭議，相關疏失，黨部難辭其咎。

