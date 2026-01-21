聽新聞
民進黨彰化第一選區協調生變 翁金珠外甥女因改名規定退選
彰化縣下屆縣議員選舉，民進黨第一選區登記參選人數眾多，近日進入協調階段。縣黨部今日召開協調會，決議將於1月26日委託兩家民調公司進行民調，不過，登記參選的前縣長翁金珠外甥女翁慧玟，卻因姓名問題被告知無法以現行姓名進行民調，隨即宣布退選，引發關注。
目前民進黨第一選區登記參選者，包括爭取連任的縣議員莊陞漢、楊子賢、李成濟及許雅琳，另有彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道參選，加上新人翁慧玟，共有多人競逐，黨內規畫提名5席。
71年次的翁慧玟曾赴紐西蘭求學，現為美語老師，原名曾于倢，原從父姓，近期改從母姓並更名為「翁慧玟」，以「翁金珠服務團隊」名義投入選戰。她表示，改名是希望延續阿姨長年深耕地方的服務精神，爭取選民支持；自小跟隨翁金珠參與政治活動，也曾在競選總部擔任助理，盼獲得選民肯定。
不過，今日上午協調會中，當討論確定1月26日進行民調時，彰化縣黨部副執行長林維浩提出民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第十一條規定，指出「候選人於初選登記前12個月內變更姓名者，於民意調查中仍使用其更名前之原姓名」。依此黨規，翁慧玟不得以現行姓名進行民調，令其團隊措手不及，並當場決定退選。
翁慧玟發聲明表示，她已依規定於1月16日截止日前，以「翁慧玟」之名完成登記，後續對外宣傳也全數使用現行姓名。身為黨員，她願意遵守黨規，但黨部人員明知其已完成改名，卻未於登記時主動告知相關限制，而是在確定進行民調前才提出，導致選務爭議，相關疏失，黨部難辭其咎。
