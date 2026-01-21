彰化海牛文化推手辭世 縣政府規畫引進新海牛繼續發揚光大

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉海牛文化在魏清水推動和保存之下，2010年重新登錄為傳統知識與實踐類別，為全國第四個登錄為「傳統知識與實踐類」無形文化資產。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉海牛文化在魏清水推動和保存之下，2010年重新登錄為傳統知識與實踐類別，為全國第四個登錄為「傳統知識與實踐類」無形文化資產。記者簡慧珍／攝影

彰化海牛之父」讚譽的魏清水去世，海牛文化誰來承接？彰化縣長王惠美今表示，縣政府連結各方資源，將與地方漁民、培育黃牛的農業單位合作，培養海牛生力軍投入潮間帶旅遊觀光，不讓海牛文化中斷。

魏清水是彰化縣也是全台的海牛文化重要推手，本月3日病逝，享壽57歲，上周告別式縣長王惠美上香弔唁並頒贈褒揚狀，表揚魏清水半生為保存海牛文化竭盡心力。

王惠美在芳苑鄉有海牛廣場的普天宮表示，黃牛跟人一樣，要教導才會拉車載人和行走潮間帶，經過推廣海牛文化多年，芳苑鄉海牛頭數從沒落的個位數已增至目前12頭，海牛車隊繼續服務遊客到潮間帶認為芳苑海洋文化，歸功魏清水的無私奉獻。

王惠美又表示，海牛的品種是黃牛，台灣有專門培育黃牛的農業牧場和單位，彰化縣政府將與他們合作，引進聰明懂事的黃牛到芳苑鄉訓練當海牛，另與地方漁民合作，輔導經營海牛車隊，目前有漁民願接手魏清水的海水學校，魏清水的女兒也願投入來負責文史工作，一切就緒後，芳苑海牛文化將繼續傳承。

彰化縣線西、伸港、芳苑三鄉都有海牛，魏清水倡議保護芳苑海牛，使「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」2016年被登錄為彰化縣無形文化資產，2010年重新登錄為傳統知識與實踐類別，為全國第四個登錄為「傳統知識與實踐類」無形文化資產，魏清水是這項傳統文化的象徵性人物與重要推手。

