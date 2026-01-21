快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

彰自購皮蛇疫苗 長者冒寒風夜排搶打

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，首日開放預約，很多長者有長輩擔心預約不到，零時有人就在彰市南西北區衛生所排隊。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，首日開放預約，很多長者有長輩擔心預約不到，零時有人就在彰市南西北區衛生所排隊。圖／彰化縣衛生局提供

彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，提供縣內65歲以上民眾接種，昨首日預約即引發熱潮。原本自費1萬8000至2萬元的兩劑接種，長者僅自付6000元，不少人擔心額滿，凌晨冒寒風到衛生所，最早在凌晨零時30分就出現排隊人潮，上午9時30分全數預約完畢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫苗預約與接種分為五期進行調度，首日僅是第一期登記，民眾不必急於搶辦，後續仍有名額釋出，呼籲民眾依期程完成登記即可。

衛生局指出，縣府此次自購2萬劑疫苗，供設籍彰化縣滿1年以上的65歲以上長者（原住民55歲以上）共1萬人接種完整兩劑。低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助，一般長者自付6000元，其餘費用由縣府吸收。

接種規畫分五期進行，第一期為1月20至23日，低收及中低收入戶長者優先接種；第二期自1月26至30日，一般長者加入接種；第三至第四期分別於2月2至6日、2月9至13日持續施打；第五期為2月23至26日，若尚有餘量將滾動式加開。

衛生局提醒，一般長者完成預約後，須於7日內完成6000元繳費，待收到「繳費成功簡訊」或滿14日後，再前往原預約衛生所接種，以免白跑一趟。

