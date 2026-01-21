缺大車駕駛 草屯直達彰化雙鐵 南投試行9人座客運

國內駕駛缺工嚴重，公路客運路線縮減，南投縣逆勢新闢6673路線，可從草屯直達彰化雙鐵，今天上路，但改以九人座客車營運；台中區監理所表示，駕駛九人座門檻低，解決缺工問題；縣長許淑華說，該路線至4月底每趟優惠價10元。

公路局台中區監理所指出，大客車駕駛缺工嚴重，加上客運經營環境惡化，部分客運業者甚至難以正常營運，因此要新闢路線相當不容易，坦言6673客運路線邀業者投標時，乏人問津，改以九人座營運後，在地的南投客運才願挺身承擔。

公路客運路線改用九人座，持職業小型車駕照即可駕駛，解決缺工問題，且油耗量較低，經營成本下降，客運業者較能接受，像6673草屯至彰化雙鐵的客運路線，也因此能開通上路，由南投客運以5輛九人座客車投入營運。

南投縣長許淑華說，過去縣民南下，多得先北上搭車到台中搭雙鐵才能前往，相當不便，經向中央爭取，由公路局協助南投客運新闢往南行的6673客運路線，每日行駛9趟往返共18班次，可從草屯、南投市直達高鐵台中站、台鐵田中站。

而6673客運路線自草屯惠德宮發車，途經佑民醫院、中正中學路口、中興國中、南投站，行駛台76線後停靠東彰員集路口、永靖高鐵星光大橋、東彰湳底路口、高鐵彰化站、台鐵田中站，為宣導提高使用率，4月底前每趟次搭乘優惠價10元。

南投客運則表示，在駕駛員缺工嚴重狀況下，新闢路線風險大，初期以九人座行駛評估運量，能否長久營運，整體載運量仍是關鍵，盼彰投鄉親能多搭乘使用。