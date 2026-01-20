台中土方之亂有解 國土署：台中港區內5公頃土地能容納20萬立方公尺

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔近期與台中市營造產業公會及相關業者，針對如何加速在地剩餘土石方去化問題開協調會，地方中央協調不攏。國土署表示，經跨部會協調，台灣港務公司可提供台中港區內，約能容納20萬立方公尺的5公頃土地，供台中市政府使用，後續將與港務公司就此暫置場等事宜研議。

國土署表示，去年台中市營建剩餘土石方產出量計658萬立方公尺，其中446萬立方公尺因其地質構造大多屬卵礫石層，經濟價值較高，有七成依據「台中市營建剩餘土石方自治條例」規定直接交易利用。另剩餘待處理的營建剩餘土石方共212萬立方公尺，除可從鄰近縣市的苗栗縣及新竹縣填埋型土資場進行最終填埋使用外，現在又新增台中港臨時暫置配套措施，並透過營建產出物跨局處推動平台，盤點轄內工程及市有土地提供暫置及去化使用，未來也可銜接大型需土工程，落實土方資源循環再利用。

國土署表示，針對台灣港務公司可提供台中港區內，約能容納20萬立方公尺的5公頃土地，供市府使用，今市府已同意運用該暫置區協助土方去化，後續將進行相關研議，讓土石方可立即展開暫置使用，市府也可要求轄管10場土資場發揮場所處理土方去化功能，以回應在地業者訴求。

國土署指出，行政院先前跨部會合作擴展台中港填海造陸計畫，預計在今年底可開始收容營建剩餘土石方，共可收容達143萬立方公尺。此外，昨也邀集各縣市政府共同與會，會中就擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS等三項配套策略說明。同時強調現行施工中的案件，如有土方暫置需求，可依規定向地方申請，即可暫置土方。

國土署表示，因應土方新制有提供地方政府土方暫置、設立公有土資場或調度中心的需求，行政院去年核定營建剩餘土石方最終去化規畫方案，盤點全國土石方最終去化處理量能，請台中市政府依據內政部提供的公有土地清冊，積極協調國營事業土地或閒置工業區作為土方暫置使用及提供長期合法的土方去處。

