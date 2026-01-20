快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

武陵櫻花季2月13日登場 中市府推出交通聯票預購

中央社／ 台中20日電
115年武陵櫻花季2月13日將正式登場，台中市交通局推出「台中Go時數型套票X武陵櫻花季交通聯票」，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，20日中午起開放預購。圖／台中市政府提供（中央社）
115年武陵櫻花季2月13日將正式登場，台中市交通局推出「台中Go時數型套票X武陵櫻花季交通聯票」，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，20日中午起開放預購。圖／台中市政府提供（中央社）

今年武陵櫻花季將於2月13日起登場，台中市交通局今天宣布，推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，中午起開放預購，每天限量8席，一票在手，輕鬆啟程。

115年武陵櫻花季2月13日至3月1日登場，為期17天，台中市政府交通局推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，今天中午起開放預購，每天限量8席，讓民眾透過單一平台即可完成交通與旅遊規劃。

交通局長葉昭甫表示，自今年起，民眾可直接透過「台中Go」網站或APP，一次完成865區公車與武陵接駁專車座位預約、武陵農場門票購買，以及48小時公車暢遊套票預購（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），讓賞櫻行程從訂票到出發更加順暢。

每年武陵櫻花季期間都吸引大批民眾上山賞櫻，交通局說明，透過台中Go交通聯票，民眾無需自行開車，即可搭乘大眾運輸工具直達櫻花盛開的武陵農場，在花海中悠閒漫步，享受自在的賞櫻時光。

葉昭甫指出，台中市近年配合武陵櫻花季積極推動「大眾運輸賞櫻」模式，整合市區公車、山區公車及接駁服務，往年交通聯票預購反應熱烈，顯示「搭公車、賞櫻花」已逐漸成為深受旅人喜愛的春季旅遊新選擇。

葉昭甫建議民眾，可於前一日晚間入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場，在粉色櫻花隧道中自在漫遊，為旅程留下最美好的春日回憶。

武陵農場 櫻花季 公車 台中市 賞櫻

延伸閱讀

台中上百萬汽車只有90萬停車格 市府力推行政機關車位共享

紅綠燈上有史努比！台中打造最可愛交通城市 公車站停車場也有

受北捷隨機殺人案影響 中市公車創新加裝緊急求救按鈕

北北基桃決議墊付TPASS 台中市交通局：還在等中央同意代墊

相關新聞

台中土方之亂有解 國土署：台中港區內5公頃土地能容納20萬立方公尺

國民黨立委楊瓊瓔近期與台中市營造產業公會及相關業者，針對如何加速在地剩餘土石方去化問題開協調會，地方中央協調不攏。國土署...

武陵櫻花季2月13日登場 中市府推出交通聯票預購

今年武陵櫻花季將於2月13日起登場，台中市交通局今天宣布，推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，中午起開放預購...

萬紫千紅春日地毯 彰化秀水金陵24.6公頃花海美到2月初

入冬，又是各地的花海爭妍鬥豔時節，在彰化縣秀水鄉金陵花海面積24.6公頃，也都有精心布置的主題呈現，年年吸引大批民眾前往...

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

南投縣大眾運輸不發達，縣府向公路局爭取新闢6673客運路線，從草屯發車行駛台76線，途經南投市前往高鐵台中站、台鐵田中站...

影／獲台中十大伴手禮雙首獎 梨子集團感謝這件事宣布感恩回饋

梨子幸福事業集團的兩款產品，日前一舉獲得今年「台中市十大伴手禮」的雙料首獎，台中市工策會總幹事陳學聖今特別前往祝賀。梨子...

彰化縣帶狀疱疹疫苗只要6000元 長者凌晨冒寒風排隊預約

彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天首日開放預約，由於一般長者2劑只要自付6000元，而自費則達1萬8到2萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。