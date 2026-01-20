快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

萬紫千紅春日地毯 彰化秀水金陵24.6公頃花海美到2月初

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供

入冬，又是各地的花海爭妍鬥豔時節，在彰化縣秀水鄉金陵花海面積24.6公頃，也都有精心布置的主題呈現，年年吸引大批民眾前往賞花，目前正值向日葵及波斯菊大開，預期花海持續到2月初，民眾想賞花就要趁早。

秀水鄉金陵村長劉宥慈說，金陵風箏花海節到今年第10年，在鄉長林英嘉大力支持下，由社區發展協會黃登薪理事長帶領，及由她策劃、志工團隊共同努力之下，打造24.6公頃的花海，有別其他地方的特色，是金陵花海是有圖騰的分色花海，這是由志工隊長林雲生在每年二期稻作收割前絞盡腦汁，用心設計讓每年來賞花的朋友們都有不凡的驚艷與喜悅。

劉宥慈說，金陵花海主要栽種的花種有波斯菊、向日葵、油菜花及布置的小麥 田，在裝置部分除風車外，還有圖騰花海，包括漏斗型、彩帶型，難度均甚高，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。

劉宥慈說，金陵花海目前仍有向日葵及波斯菊大開，可以持續開2月初，民眾想賞花，要趁早。 賞花地點位在彰化縣秀水鄉金陵村（玉陵宮旁）周邊，民眾停車可路邊臨停或玉陵宮廣場。

彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供
彰化縣秀水鄉金陵花海有精心布置的主題呈現，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。圖／秀水鄉金陵村長劉宥慈提供

賞花 小麥

延伸閱讀

台61線彰化段首座休息站定案 落腳鹿港預計明年2月開幕

李玟51歲冥誕　全球歌迷齊聚金寶山花海紀念「永遠的月光愛人」

貓控花控快衝！ 草屯免費入園景點「百日菊繽紛花海」最後倒數 還有「俏皮橘貓」必打卡

台南賞白雪木首選！天空步道「崎麗」化身雪白花海秘境

相關新聞

凍漲！台中第五市場「百元年菜」22日開賣 10道菜只要1450元

迎接農曆新年，由長者服務的台中市不老食光餐廳今年首度推出年菜組合，多道經典必吃料理，預購即日起至1月26日。台中第五市場...

萬紫千紅春日地毯 彰化秀水金陵24.6公頃花海美到2月初

入冬，又是各地的花海爭妍鬥豔時節，在彰化縣秀水鄉金陵花海面積24.6公頃，也都有精心布置的主題呈現，年年吸引大批民眾前往...

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

南投縣大眾運輸不發達，縣府向公路局爭取新闢6673客運路線，從草屯發車行駛台76線，途經南投市前往高鐵台中站、台鐵田中站...

影／獲台中十大伴手禮雙首獎 梨子集團感謝這件事宣布感恩回饋

梨子幸福事業集團的兩款產品，日前一舉獲得今年「台中市十大伴手禮」的雙料首獎，台中市工策會總幹事陳學聖今特別前往祝賀。梨子...

彰化縣帶狀疱疹疫苗只要6000元 長者凌晨冒寒風排隊預約

彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天首日開放預約，由於一般長者2劑只要自付6000元，而自費則達1萬8到2萬元...

土方之亂遭國土署嗆「自己大便自己收」 盧市府反擊：中央制度不完備

土方清運新制上路後，全台遭遇土方之亂，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，昨天卻遭國土署官員回應「自己的大便自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。