萬紫千紅春日地毯 彰化秀水金陵24.6公頃花海美到2月初

入冬，又是各地的花海爭妍鬥豔時節，在彰化縣秀水鄉金陵花海面積24.6公頃，也都有精心布置的主題呈現，年年吸引大批民眾前往賞花，目前正值向日葵及波斯菊大開，預期花海持續到2月初，民眾想賞花就要趁早。

秀水鄉金陵村長劉宥慈說，金陵風箏花海節到今年第10年，在鄉長林英嘉大力支持下，由社區發展協會黃登薪理事長帶領，及由她策劃、志工團隊共同努力之下，打造24.6公頃的花海，有別其他地方的特色，是金陵花海是有圖騰的分色花海，這是由志工隊長林雲生在每年二期稻作收割前絞盡腦汁，用心設計讓每年來賞花的朋友們都有不凡的驚艷與喜悅。

劉宥慈說，金陵花海主要栽種的花種有波斯菊、向日葵、油菜花及布置的小麥 田，在裝置部分除風車外，還有圖騰花海，包括漏斗型、彩帶型，難度均甚高，透過波斯菊、向日葵與小麥的分色栽植，拼出最美的萬紫千紅的春日地毯。