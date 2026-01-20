快訊

神秘買單又來了！台積電最後一盤爆4217張買單 收天價1775元

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭為全縣首個空品維護區，為持續推動永續觀光，南投縣府爭取導入電動巴士今啟用，將服務大埔里地區3條路線。記者賴香珊／攝影
日月潭為全縣首個空品維護區，為持續推動永續觀光，南投縣府爭取導入電動巴士今啟用，將服務大埔里地區3條路線。記者賴香珊／攝影

南投大眾運輸不發達，縣府向公路局爭取新闢6673客運路線，從草屯發車行駛台76線，途經南投市前往高鐵台中站、台鐵田中站，明天上路，4月底前每趟次搭乘優惠價10元；今也啟用3輛電動大客車，將服務大埔里地區客運路線。

縣府今於南投轉運站預定地舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－台鐵田中站（經台76線）」暨電動巴士通車典禮，宣布經縣府向中央爭取，南投客運將新闢6673客運路線，將補足長期以來南下轉乘客運量能不足的問題。

南投縣長許淑華說，南投往台中、台北等公車客運較多，反觀南下高雄、台南等地幾乎沒有，民眾多得先北上搭車到台中搭雙鐵才能前往，相當不便，縣府透過立委向中央爭取會勘，經公路局協助，由南投客運新闢往南行的6673客運路線。

而6673路線以9人座客車投入營運，每日行駛9趟往返共18班次，自草屯惠德宮發車，途經佑民醫院、中正中學路口、中興國中、南投站，行駛台76線後停靠東彰員集路口、永靖高鐵星光大橋、東彰湳底路口、高鐵彰化站、台鐵田中站。

公路局台中監理所副所長王英泰說，過去南投沒有行經台76線至到彰化雙鐵的往南客運路線，因此先以9人座載運，後續視運量需求再調整車型；而草屯到田中火車站全票105元，但為宣導提高使用率，明起至4月底每趟次優惠價10元。

此外，日月潭於2023年公告為空氣品質維護區，是全縣第一個空品維護區，縣府表示，為提升當地旅遊品質推動永續觀光，公路局補助南投客運導入3輛全新的電動大客車，今同步啟用服務大埔里地區6688、6669及市區客運等3條路線。

縣長許淑華說，今啟用3輛電動大客車是縣內首批電動巴士，其中2輛將服務台灣好行埔里至魚池頭社、日月潭環潭路線為公路客運，另1輛支應埔里至暨南大學的市區公車路線，未來進一步串聯電動船及綠能車輛等，打造低碳旅遊環境。

日月潭為全縣首個空品維護區，為持續推動永續觀光，南投縣府爭取導入電動巴士今啟用，將服務大埔里地區3條路線。記者賴香珊／攝影
日月潭為全縣首個空品維護區，為持續推動永續觀光，南投縣府爭取導入電動巴士今啟用，將服務大埔里地區3條路線。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－台鐵田中站（經台76線）」暨電動巴士通車典禮。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－台鐵田中站（經台76線）」暨電動巴士通車典禮。記者賴香珊／攝影
南投縣政府向中央爭取新闢「草屯至彰化雙鐵」客運路線，今宣布明天上路，另導入電動巴士服務日月潭及大埔里地區。記者賴香珊／攝影
南投縣政府向中央爭取新闢「草屯至彰化雙鐵」客運路線，今宣布明天上路，另導入電動巴士服務日月潭及大埔里地區。記者賴香珊／攝影
日月潭為全縣首個空品維護區，為持續推動永續觀光，南投縣府爭取導入電動巴士今啟用，將服務大埔里地區3條路線。記者賴香珊／攝影
日月潭為全縣首個空品維護區，為持續推動永續觀光，南投縣府爭取導入電動巴士今啟用，將服務大埔里地區3條路線。記者賴香珊／攝影

電動 埔里 彰化 南投 大眾運輸 客運

延伸閱讀

台61線彰化段首座休息站定案 落腳鹿港預計明年2月開幕

彰化縣府「馬躍騰達」春聯明起索取 吳肇勳書法揮毫

公路局補助逾千萬 花蓮吉安濱海單車道1.6公里優化

彰化印製10萬份「馬躍騰達」春聯 20日起供縣民索取

相關新聞

凍漲！台中第五市場「百元年菜」22日開賣 10道菜只要1450元

迎接農曆新年，由長者服務的台中市不老食光餐廳今年首度推出年菜組合，多道經典必吃料理，預購即日起至1月26日。台中第五市場...

影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

南投縣大眾運輸不發達，縣府向公路局爭取新闢6673客運路線，從草屯發車行駛台76線，途經南投市前往高鐵台中站、台鐵田中站...

影／獲台中十大伴手禮雙首獎 梨子集團感謝這件事宣布感恩回饋

梨子幸福事業集團的兩款產品，日前一舉獲得今年「台中市十大伴手禮」的雙料首獎，台中市工策會總幹事陳學聖今特別前往祝賀。梨子...

彰化縣帶狀疱疹疫苗只要6000元 長者凌晨冒寒風排隊預約

彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天首日開放預約，由於一般長者2劑只要自付6000元，而自費則達1萬8到2萬元...

土方之亂遭國土署嗆「自己大便自己收」 盧市府反擊：中央制度不完備

土方清運新制上路後，全台遭遇土方之亂，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，昨天卻遭國土署官員回應「自己的大便自...

鹿港全民運動館將在年底前完工 擁人口、交通與產業優勢招商

彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座，即「鹿港全民運動館」預定今年年底完工，縣長王惠美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。