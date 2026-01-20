影／搭1次只要10元！南投6673客運上路了 直達彰化雙鐵

南投縣大眾運輸不發達，縣府向公路局爭取新闢6673客運路線，從草屯發車行駛台76線，途經南投市前往高鐵台中站、台鐵田中站，明天上路，4月底前每趟次搭乘優惠價10元；今也啟用3輛電動大客車，將服務大埔里地區客運路線。

縣府今於南投轉運站預定地舉辦新闢公路客運路線「6673草屯－南投－高鐵彰化站－台鐵田中站（經台76線）」暨電動巴士通車典禮，宣布經縣府向中央爭取，南投客運將新闢6673客運路線，將補足長期以來南下轉乘客運量能不足的問題。

南投縣長許淑華說，南投往台中、台北等公車客運較多，反觀南下高雄、台南等地幾乎沒有，民眾多得先北上搭車到台中搭雙鐵才能前往，相當不便，縣府透過立委向中央爭取會勘，經公路局協助，由南投客運新闢往南行的6673客運路線。

而6673路線以9人座客車投入營運，每日行駛9趟往返共18班次，自草屯惠德宮發車，途經佑民醫院、中正中學路口、中興國中、南投站，行駛台76線後停靠東彰員集路口、永靖高鐵星光大橋、東彰湳底路口、高鐵彰化站、台鐵田中站。

公路局台中監理所副所長王英泰說，過去南投沒有行經台76線至到彰化雙鐵的往南客運路線，因此先以9人座載運，後續視運量需求再調整車型；而草屯到田中火車站全票105元，但為宣導提高使用率，明起至4月底每趟次優惠價10元。

此外，日月潭於2023年公告為空氣品質維護區，是全縣第一個空品維護區，縣府表示，為提升當地旅遊品質推動永續觀光，公路局補助南投客運導入3輛全新的電動大客車，今同步啟用服務大埔里地區6688、6669及市區客運等3條路線。

縣長許淑華說，今啟用3輛電動大客車是縣內首批電動巴士，其中2輛將服務台灣好行埔里至魚池頭社、日月潭環潭路線為公路客運，另1輛支應埔里至暨南大學的市區公車路線，未來進一步串聯電動船及綠能車輛等，打造低碳旅遊環境。