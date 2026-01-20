影／獲台中十大伴手禮雙首獎 梨子集團感謝這件事宣布感恩回饋
梨子幸福事業集團的兩款產品，日前一舉獲得今年「台中市十大伴手禮」的雙料首獎，台中市工策會總幹事陳學聖今特別前往祝賀。梨子集團創辦人廖梨妃當場稱讚工策會今年更改評選辦法，讓更多市民可以參加活動並投票，使得他們參與多年終於一次獲得兩項榮譽。
陳學聖說，十大伴手禮今年舉辦第17屆，工策會一定要推陳出新，讓更多的人知道和樂於參與，而不只是一個小圈子的人在玩的遊戲。如果讓更多人參與就會激起熱情，變成一個很大的漣漪，也有更多的人可以知道並且品嘗台中的伴手禮。
他說，未來會把歷屆獲獎的各家廠商做成地圖，只要點下去就可以找到歷屆的得獎者，知道每一家廠商的產品和努力的故事，讓即使沒有住在台中的人也可以知道台中有哪些好禮品值得來品嚐，「我們一直在求新求變，讓大家都能夠看到。」
有鑑於十大伴手禮以往常被幾家熟面孔包辦，工策會今年特別改變評選方式，不僅縮減獎項僅剩「糕餅烘焙組」與「特色文創組」，且評選經過專業評審團評選、全民網路票選，以及現場人氣票選3道關卡，使其能充分結合專家意見和民眾喜好，最終從「糕餅烘焙組」與「特色文創組」各百家入圍者中分別選出10家首獎，並在入圍時就授予「好禮標章」。
梨子集團旗下的「七個小日子（橘香漫漫 戚風蛋糕）」和「梨子（獨麥之醋 雪梨醋）」分獲「糕餅烘焙組」與「特色文創組」首獎，也是唯一獲得雙料首獎店家，成為會場焦點。市長盧秀燕頒獎時更稱讚他們雖是老品牌，但還能不斷推陳出新。
廖梨妃在烘焙手藝上耕耘甚久，七個小日子的戚風蛋糕也早在市場上有口碑。對於終於獲得十大伴手禮肯定，她今天興奮地宣布，即日起至2月13日舉辦「雙首獎慶功回饋」活動，在梨子門市購買「獨麥之醋 雪梨醋」1瓶，即可獲得 季節果醋1杯招待。透過七個小日子官網預訂「橘香漫漫8吋戚風蛋糕」可獲得單片戚風蛋糕1片（於七個小日子門市領取）。
