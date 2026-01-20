彰化縣帶狀疱疹疫苗只要6000元 長者凌晨冒寒風排隊預約

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天首日開放預約，零時有人就在彰市南西北區衛生所排隊，彰化縣衛生局長葉彥伯說，預約分5期，長輩不用急著完成登記。
彰化縣府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗供長輩接種，今天首日開放預約，由於一般長者2劑只要自付6000元，而自費則達1萬8到2萬元，很多長者有長輩擔心預約不到，零時有人就在彰市南西北區衛生所排隊，彰化縣衛生局長葉彥伯說，預約分5期，長輩不用急著完成登記。

彰化縣衛生局今天在27個鄉鎮市衛生所接受第一期預約，合計約2000劑，依公告是上午8時領號碼牌，民眾擔心預約不到，凌晨即冒著刺骨寒風前往排隊，在彰化市南西北衛生所最早的民眾是零時30分就有長者前往排隊，到上午9時30分就全數預約完畢。

得過帶狀疱疹的民眾，都深感疼痛難當，彰化縣政府因此即針對長者啟動帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，提供設籍彰化縣1年以上1萬名65歲長者（原住民55歲），施打兩劑完整保護，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助；一般長者則自付6000元，其餘不足部分由縣府補助。

彰化縣衛生局表示，此一疫苗帶狀疱疹接種依據對象及繳費入帳時程，規劃為五期進行調度，雖然全對象於1月20日起同步開放登記，但實際施打安排則是第一期是元月20到23日低收及中低收入戶長者優先接種，憑通知單或健保卡至衛生所辦理；一般長者預約登記領取繳費單及簽署繳費意願書；第二期是1月26至30日，低收及中低收入戶長者持續接種服務，一般長者加入接種。

第三期是2月2日到6日，為低收及中低收入戶長者、一般長者持續接種服務；第四期是2月9 日到13日，為低收及中低收入戶長者、一般長者持續接種服務；第五期是2月23 到26日：若疫苗尚有剩餘，滾動式加開後續期別。

衛生局提醒一般符合資格的長者，完成預約登記後，須於7日內至銀行或超商繳納自付額6000元。因需確認繳費資訊入帳，長者請於收到「繳費成功簡訊通知」，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種，避免白跑一趟。

