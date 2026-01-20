土方之亂遭國土署嗆「自己大便自己收」 盧市府反擊：中央制度不完備

土方清運新制上路後，全台遭遇土方之亂，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，昨天卻遭國土署官員回應「自己的大便自己收」。中市都市發展局今天強調，並非地方不配合，是中央制度配套不完備，應該由行政院層級統籌調度各縣市去化量能。

立委楊瓊瓔昨召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，邀請市府、國土署等單位協商。中市都發局會中建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合跨縣市調度；國土署營建管理組長李守仁卻說，自己的大便自己收，沒有叫別人收的，請市長盧秀燕出面協調。

中市都發局長李正偉今天強調，土石方是可回收再利用的資源，應該循環經濟化再利用；市府一向支持強化土石方流向管理以免非法傾倒，但中央制度配套措施如GPS裝機、電子聯單等尚不完備，且最終去化量能不足，已對施工安全與營建產業造成衝擊，並非地方不配合執行。

李正偉指出，目前中部地區營建剩餘土石方出土量占全國21.8%，台中則占全國6分之1，但行政院去年8月核定的全國土石方最終去化處理量能，中部僅規畫台中港約200萬立方公尺，後還調降到143萬立方公尺，遠不及台北港3000萬立方公尺、高雄港3615萬立方公尺。

李正偉表示，中央今年1月13日提出在台中港設置5公頃暫置區，但收容量只有20萬立方公尺，還需要10個月前置作業，即便設置完成，僅能供台中市1個月暫存需求；暫置場還涉及市府與港務公司土地承租契約、設備設置、土石方檢驗標準等多議題，短期難以發揮效果。

李正偉補充，中央去年8月盤點台中市約1.2萬筆待評估公有土地資料，但多數涉及用地分區、水土保持、環境影響評估等限制，不僅需要時間清查並辦理土地變更，還要約900萬元作業費用，中央尚未撥補；中央規畫的台中港南、北填方區，要到今年底與2037年才能陸續啟用，緩不濟急。

都發局重申，中央應建立跨縣市支援與交換機制，成立全國性土石方最終去化處理平台，由行政院層級統籌調度；此外，應針對已經實際開挖的建案，暫時維持原有的管理制度，避免中途改制導致工期延誤和安全風險。

台中市政府強調，始終秉持「落實管理、防杜違規、確保施工安全」的立場，全力配合中央政策，但制度推行要回歸實務面，目前土石方最終處理場所與去化量能尚未完備，希望中央給予台中適當的緩衝期，確保政策目標穩健落實。