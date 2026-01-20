鹿港全民運動館將在年底前完工 擁人口、交通與產業優勢招商

彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座，即「鹿港全民運動館」預定今年年底完工，縣長王惠美在今天的招商說明會時表示，鹿港全民運動館擁有人口、交通及產業等優勢，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，歡迎專業團隊投資。

彰化縣目前已有彰北、彰南全民運動館營運外，和美全民運動館則預定3月啟用，「鹿港全民運動館」今天則在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，由縣長王惠美親自主持，並當場宣布「鹿港全民運動館」工程進度超前，預定今年年底前完工。

王惠美表示，鹿港全民運動館由縣府自籌4億元經費，打造占地2公頃的2層樓現代化地標，館內規劃6大核心設施，包含設有SPA舒壓的室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，歡迎專業團隊參與經營，縣府會將好的建言納入標案需求，絕對沒有預設立場，將採公平、公正、公開的原則辦理，誠摯邀請專業團隊參與，共同開創營運佳績。

王惠美強調，鹿港全民運動館具備極佳市場潛力，鹿港鎮內約8萬人口，相鄰的福興鄉有約4萬人口，且緊鄰台61線西濱快速道路，交通路網涵蓋呈輻射往外，且擁有彰濱工業區龐大的勞工與就業市場，縣府雖初步評估10年可創造約2.6億元的產值，但鹿港館周邊坐擁12萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。