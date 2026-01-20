快訊

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿港全民運動館將在年底前完工 擁人口、交通與產業優勢招商

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座即「鹿港全民運動館」，為占地2公頃的2層樓現代化建築，預定今年年底完工。設計圖／縣府提供
彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座即「鹿港全民運動館」，為占地2公頃的2層樓現代化建築，預定今年年底完工。設計圖／縣府提供

彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座，即「鹿港全民運動館」預定今年年底完工，縣長王惠美在今天的招商說明會時表示，鹿港全民運動館擁有人口、交通及產業等優勢，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，歡迎專業團隊投資。

彰化縣目前已有彰北、彰南全民運動館營運外，和美全民運動館則預定3月啟用，「鹿港全民運動館」今天則在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，由縣長王惠美親自主持，並當場宣布「鹿港全民運動館」工程進度超前，預定今年年底前完工。

王惠美表示，鹿港全民運動館由縣府自籌4億元經費，打造占地2公頃的2層樓現代化地標，館內規劃6大核心設施，包含設有SPA舒壓的室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，歡迎專業團隊參與經營，縣府會將好的建言納入標案需求，絕對沒有預設立場，將採公平、公正、公開的原則辦理，誠摯邀請專業團隊參與，共同開創營運佳績。

王惠美強調，鹿港全民運動館具備極佳市場潛力，鹿港鎮內約8萬人口，相鄰的福興鄉有約4萬人口，且緊鄰台61線西濱快速道路，交通路網涵蓋呈輻射往外，且擁有彰濱工業區龐大的勞工與就業市場，縣府雖初步評估10年可創造約2.6億元的產值，但鹿港館周邊坐擁12萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。

教育處表示，根據專業評估，鹿港全民運動館營運後，不僅能帶動運動產業鏈，更能為在地青年創造就業機會。議長謝典霖今天也到招商說明會場關心。

彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座即「鹿港全民運動館」，為占地2公頃的2層樓現代化建築，預定今年年底完工。設計圖／縣府提供
彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座即「鹿港全民運動館」，為占地2公頃的2層樓現代化建築，預定今年年底完工。設計圖／縣府提供
彰化縣「鹿港全民運動館」今天舉辦招商說明會，縣長王惠美表示，鹿港全民運動館擁有人口、交通及產業等優勢，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，歡迎專業團隊投資。記者劉明岩／攝影
彰化縣「鹿港全民運動館」今天舉辦招商說明會，縣長王惠美表示，鹿港全民運動館擁有人口、交通及產業等優勢，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，歡迎專業團隊投資。記者劉明岩／攝影
彰化縣「鹿港全民運動館」今天舉辦招商說明會，縣長王惠美表示，鹿港全民運動館擁有人口、交通及產業等優勢，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，歡迎專業團隊投資。記者劉明岩／攝影
彰化縣「鹿港全民運動館」今天舉辦招商說明會，縣長王惠美表示，鹿港全民運動館擁有人口、交通及產業等優勢，初步評估10年可創造約2.6億元的產值，歡迎專業團隊投資。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座即「鹿港全民運動館」，為占地2公頃的2層樓現代化建築，預定今年年底完工。設計圖／縣府提供
彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座即「鹿港全民運動館」，為占地2公頃的2層樓現代化建築，預定今年年底完工。設計圖／縣府提供

運動 鹿港

延伸閱讀

彰化縣府「馬躍騰達」春聯明起索取 吳肇勳書法揮毫

彰化印製10萬份「馬躍騰達」春聯 20日起供縣民索取

彰化賽車節封街賽讓車迷血脈噴張 打造賽車嘉年華

彰化新公設民營托嬰中心暨親子館啟用 減輕家長負擔

相關新聞

凍漲！台中第五市場「百元年菜」22日開賣 10道菜只要1450元

迎接農曆新年，由長者服務的台中市不老食光餐廳今年首度推出年菜組合，多道經典必吃料理，預購即日起至1月26日。台中第五市場...

鹿港全民運動館將在年底前完工 擁人口、交通與產業優勢招商

彰化縣政府積極推動在8個生活圈各設立1座全民運動館，備受海線居民期待的第4座，即「鹿港全民運動館」預定今年年底完工，縣長王惠美...

台中上百萬汽車只有90萬停車格 市府力推行政機關車位共享

台中市停車位難尋，戶籍登記車輛超過102萬輛，停車格只有92萬格，短差的10萬格成難解問題。交通局表示，會透過數位建置讓...

影／台中82歲獨居翁住百年土埆厝屋頂塌陷 華山助老屋翻新暖心入厝

今天節氣大寒，台中豐原區有場暖心入厝活動，82歲獨居江姓老翁行動不便，他住的百年土埆厝屋頂已塌陷會漏水，華山基金會尋求政...

觀察站／鐵馬道救護應變 春節公安大考驗

后豐鐵馬道長期人車交織，小擦撞頻傳，去年11月更發生男童遭撞、因救護車無法即時進入而延誤送醫的事件，逾兩個月，市府改善作...

「彰化市公會堂」日治消防栓、門柱獲保存

彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。