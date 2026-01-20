台中上百萬汽車只有90萬停車格 市府力推行政機關車位共享

台中市停車位難尋，戶籍登記車輛超過102萬輛，停車格只有92萬格，短差的10萬格成難解問題。交通局表示，會透過數位建置讓停車資訊透明化，提升停車格使用率與周轉率，另外前年開始推動行政機關車位共享，已經釋出上千格公務機關車位供民眾夜間使用。

台中市政府今天舉行市政會議，交通局專案報告停車位規畫成果。交通局長葉昭甫指出，目前市府設置的路邊車格、路外停車場、有申請停車場登記證的停車場，加總約20萬格，建築物內的停車格有約72萬格，加起來約92萬格，不過台中汽車的戶籍登記數量102萬輛，有10萬輛的短差。

葉昭甫表示，102萬輛汽車不代表需要102萬格停車格，停車管理就像大風吹一樣，有人停有人出，市府的目標是設置合理的停車格數量，再透過調控讓民眾都能在一定時間內找到停車位。目前市府有三大策略：第一，增加數量，第二，資訊透明，第三，停車場再生。

停車格增量的部分，葉昭甫說，2018年底至今，盧市府已耗資130餘億元，增設6.7萬格汽車停車格，除了市府自己蓋，也鼓勵民間加入，市長盧秀燕任內推動7場停車產促參案；交通局積極和各行政機關合作，在區公所、運動中心、公園、學校等地增設停車場。

葉昭甫指出，再怎麼增設停車格還是無法滿足全部需求，要靠資訊透明化提升有效使用率；過去幾年推出台中交通網App、路上CMS即時顯示看板等等，民眾可提前查詢停車資訊，以七期百貨商圈為例，導入智慧停車後行車時間減少了32%。

除了增量、透明化，讓既有停車位「再生」也是重要方式。葉昭甫表示，2024年起市府推動行政機關車位共享，公家機關廳舍的停車場在特定時段，如晚間，開放給一般民眾停放，目前已釋出區公所、圖書館、戶政事務所等共22場、1300餘格，相當於4座立體停車場的數量，節省約20億元。

葉昭甫補充，市府會持續改善老舊停車場，目前已再生了39處，包含台中公園地下停車場、市政公園地下停車場、葫蘆墩圳停車場等等；另外是停車場綠化、減少水泥等景觀工作，已完成63場。