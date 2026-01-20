影／台中82歲獨居翁住百年土埆厝屋頂塌陷 華山助老屋翻新暖心入厝

今天節氣大寒，台中豐原區有場暖心入厝活動，82歲獨居江姓老翁行動不便，他住的百年土埆厝屋頂已塌陷會漏水，華山基金會尋求政府補助與民間資源合力幫老翁翻新老屋，今天入厝時，志工與附近居民一起搓湯圓慶祝，老翁開心不斷向眾人說謝謝。

去年7、8月連續風災侵襲，獨居在豐原區朴子里百年土埆厝的的江姓老翁，老屋出現嚴重漏水與結構老化，居住安全堪憂。華山基金會接獲通報後立即連結資源，協助修繕，老屋終於在年前完成整修。

華山基金會表示，江爺爺7歲時罹患小兒麻痺，左腿萎縮，需倚靠拐杖行走，未婚、無子女，長年獨居。個性內向鮮少向外求助，他住的土埆厝老屋結構嚴重老化，橫梁腐壞斷裂，隨時有坍塌風險；在豐原區公所轉介與多人協助下，華山基金會投入主要修繕救助金，工程順利完成，為江爺爺打造安全、安心的居住空間。

當地朴子里長張錦順表示，江姓老翁今年82歲，從小與父母住在這間土埆厝，父母過世後老屋留給他，老屋年代久遠主結構已受損，屋頂塌陷，下雨會漏水，在華山基金會和眾人協助下終於完成翻修；今天也到場的豐原區里長協會理事長連佳振說，這場愛心活動，讓大家感受到社會力量和善心。

今天入厝依傳統習俗舉行儀式，迎福貼春聯，寓意迎福氣、納好運；放鞭炮，象徵驅邪避煞、迎接喜氣；吃湯圓，代表圓滿，祝福長輩甜甜過日子，江姓老翁和眾人一起搓湯圓，吃湯圓，他說終於不用擔心屋頂會漏水，很高興也感激。