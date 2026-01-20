聽新聞
「彰化市公會堂」日治消防栓、門柱獲保存

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
「彰化市公會堂」定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，納入歷史建築附屬設施，未來不得任意破壞或移除。圖／彰化縣府文化局提供
「彰化市公會堂」定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，納入歷史建築附屬設施，未來不得任意破壞或移除。圖／彰化縣府文化局提供

彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機。文化局緊急介入，要求工程單位變更設計才得以保留。

文資委員審議，確定將公會堂定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，納入歷史建築附屬設施，不得任意破壞或移除。

去年10月台灣設計展前夕，有民眾發現作為主展場之一的歷史建築「彰化藝術館」廣場殘柱遭噴漆標示「打除」，一旁的日治時期消防栓也被噴漆註記將改為平面，引發外界質疑工程欠缺文化保存意識。

文化局調查指出，縣府當時推動「以人為本」的行人友善空間計畫，改善環境工程，規畫內容疑似包含拆除相關設施。

文化局說明，彰化藝術館於2002年公告為歷史建築，廣場舊門柱雖位於原登錄土地範圍內，但未被列為歷史建築本體或附屬設施，且在九二一地震後曾整修；至於門柱旁的日治時期消防栓，同樣未具文資身分，因而在工程初期險遭移除。發生爭議後，文化局即以壓克力板加以保護，並啟動門柱與消防栓的調查研究。

文化局表示，經「彰化縣古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀審議會」審議，通過變更彰化市公會堂登錄範圍，將定著土地範圍內的消防栓與門柱納入歷史建築附屬設施。未來如有任何變動，須比照歷史建築本體辦理文資審議，確保歷史脈絡與場域完整性不再被破壞。

