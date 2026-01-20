觀察站／鐵馬道救護應變 春節公安大考驗

后豐鐵馬道長期人車交織，小擦撞頻傳，去年11月更發生男童遭撞、因救護車無法即時進入而延誤送醫的事件，逾兩個月，市府改善作為仍未見明顯成效。台中3條自行車道每年逾800萬人次到訪，春節將屆，現行的緊急應變與救護動線是否足以因應？

記者非假日前往實地觀察，上午10點後人車逐漸增加，短短一個多小時內即目擊兩起自行車自摔事故，所幸傷者僅輕傷自行處理。一旦進入連假，人流倍增，若重演嚴重碰撞，事發突然，考驗鐵馬道的救護機制。

記者目擊，多人騎電動輔助自行車高速通過，一旦碰撞後果遠較自行車嚴重，凸顯電動輔助自行車的車速管理，更是潛在風險。

台中市政府明定鐵馬道限速時速25公里，但實際上，租賃業者出租的電動輔助自行車是否全面符合法規、是否具備有效限速裝置，仍有疑問。

放眼國際，自行車道安全多採取「分流、降速、可視化管理」三大原則。荷蘭、丹麥等自行車大國，明確區隔行人與自行車動線，並針對觀光型自行車道設置明顯的速限分區與減速設計，例如窄化路幅、地面減速標線與視覺警示。

日本則在熱門自行車路線配置巡查人員，並要求租賃車輛加裝限速與保險機制，以降低事故風險。

回到后豐鐵馬道，受限於歷史建築與空間條件，全面拓寬並不現實，市府仍須從管理面補強，強化租賃業者責任，落實電動輔助自行車限速與安全宣導；在人潮熱點與隧道前設置明確減速區；假日與連假增派巡查與即時應變人力，並建立清楚可行的救護接駁機制。

后豐鐵馬道的問題，並非缺乏觀光吸引力，而是管理模式仍停留在「出事後補救」的思維。在高密度人流與電動輔助車並行的現實下，市府若仍以宣導與App作為主要對策，實質風險並未降低，春節人潮到來前，市府必須面對的公安課題。