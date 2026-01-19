台中中友藝術季今年有兩精彩演出 售票收入10%捐偏鄉國小哈唱團

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「中友藝術季」邀請知名的「風動室內樂團」演出多部全球高人氣動畫曲目。記者黃寅／攝影
台中中友百貨公司每年在新春期間舉辦的「中友藝術季」來了，今年以動漫為主題，邀請連續5年榮登OPENTIX兩廳院年度熱銷榜的漫才喜劇「面白大丈夫」演出，還邀請知名的「風動室內樂團」演出多部高人氣動畫曲目，售出票券收入的10%，捐贈南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，支持偏鄉音樂教育，讓藝術的力量延伸到更多角落。

中友百貨企畫處經理簡聰政說，中友藝術季多年來深耕推廣表演藝術，至今已舉辦過超過30次，有近10萬人次觀看過，培養出許多忠實觀眾每年農曆年後會固定到中友欣賞演出，中友因此也每年精心籌辦，邀請精彩的演出團體，將在228連假一連3天在中友百貨C棟13樓國際大廳開演。

他說，今年策畫的「雙主題大秀」，其一是邀請超人氣漫才喜劇「面白大丈夫」演出，該節目連續5年榮登OPENTIX兩廳院年度熱銷榜，累積無數死忠粉絲。此次由董軒、耿賢、阿量、木森4位人氣演員輪番上陣，透過漫才段子、情境短劇及現場互動，帶來笑點密集、節奏明快的爆笑演出。

另則是由「風動室內樂團」演奏多部全球高人氣動畫曲目，包括鬼滅之刃、進擊的巨人、名偵探柯南、鍊鋸人等經典神曲，以及動畫電影動物方城市2、獵魔女團的精選配樂。他們以室內樂形式重新詮釋，帶領觀眾進入動畫音樂世界。

簡聰政說，中友藝術季演出日期為228連假期間，3天共規畫5場次，讓民眾能彈性選擇。1月22日起在中友百貨B棟13樓贈獎中心以及年代售票系統同步開賣。1月24日起，持中友APP於百貨店內當日累積消費滿5千元，即可兌換票券2張，以此類推（每日每ID限兌4張，數量有限，贈完為止）。現金購票票價為單人票580元，另推出雙人套票1千元（約86折，限同場次）。

「中友藝術季」售出票券收入的10%，捐贈南投信義鄉羅娜國小LuLuna合唱團，以支持偏鄉音樂教育，讓藝術的力量延伸到更多角落。記者黃寅／攝影
「中友藝術季」邀請連續5年榮登OPENTIX兩廳院年度熱銷榜的漫才喜劇「面白大丈夫」演出。記者黃寅／攝影
