盧秀燕、何欣純同場過招 何喊「普發現金」盧微笑以對

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團今進行幹部交接。圖／周永鴻提供
民進黨台中市議會黨團今進行幹部交接，市長盧秀燕到場致意，民進黨台中市長參選人何欣純受邀致詞，當著盧秀燕表態未來當選後，將延續好政策、精進不足之處，並拋出「財政許可下普發現金」構想。盧秀燕則微笑以對。兩人同場互動，政治火花備受關注。

台中市議會民進黨團今舉行幹部交接，市長盧秀燕到場致意，何欣純也受邀致詞，成為全場焦點。

盧秀燕致詞肯定卸任總召王立任理性監督市政，也稱讚新任總召周永鴻兼具行政與民代歷練，能理解市府運作，強調市府與議會監督是為了共同把台中做得更好。

何欣純表示，交接不只是職務更替，更是責任與傳承，也肯定議員長期監督讓市政不斷精進。她直言，未來若由她接任市長，議會監督不僅不能放水，還要更嚴格，才能讓城市持續進步。

何欣純特別看向台下的盧秀燕指出，「好的市政會延續，不夠好的會再精進」，強調將以無縫接軌方式推動市政，帶領台中邁向國際城市；城市行銷不能只靠廣告包裝，而是要腳踏實地累積治理成果，才能真正讓台中「既在地、也國際」。

在政策面上，何欣純進一步拋出城市紅利概念，指出前總統蔡英文、現任總統賴清德及行政院，皆曾以普發現金方式與全民共享經濟成果，未來若台中財政狀況許可，她也會「考慮普發現金」，讓市民共享城市發展成果。

民進黨團新任總召、議員周永鴻說，選今天交接是因今日是每年1月的第三個星期一，是美國的「馬丁路德金恩日」，雖是美國的節日，跟台灣有關聯，都是民主國家追求自由平等，捍衛的核心價值是相通的，他率新黨團團隊包括3名副總召何文海、施志昌、陳俞融及幹事長江肇國、書記長蔡耀頡，強調未來會持續監督，讓市政更好。

台中市議會民進黨黨團幹部交接，市長盧秀燕應邀致詞。圖／周永鴻提供
台中市議會民進黨團幹部交接，卸任總召王立任（左）、新任總召周永鴻。圖／周永鴻提供
盧秀燕 何欣純 民進黨 發現金

