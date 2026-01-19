快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

中市議會民進黨團幹部交接 盧秀燕、何欣純同框

中央社／ 台中19日電

台中市議會民進黨團今天新舊任幹部交接，台中市長盧秀燕率市府團隊到場觀禮，參選台中市長的民進黨立委何欣純也到場致意。新任黨團總召周永鴻說，將為全台中市民服務。

民進黨團今天舉行新舊任幹部交接典禮，周永鴻從市議員王立任手中接下總召一職，盧秀燕與市府團隊、何欣純、副議長顏莉敏及市議會秘書長彭乾銘都到場觀禮。

周永鴻表示，民進黨團幹部就是來「服務」的，且服務對象不分黨派、跨越選區，會為全台中市民服務，未來一年黨團將採取「以戰養戰」的策略，對市府既監督又合作，致力於協助「除弊」並提出新方案「興利」。

盧秀燕致詞時感謝黨團及市議會，在過去一年給市府的監督及協助，她肯定前任總召王立任提出很多建言。而新任總召周永鴻年輕有為，過去又有市府首長經驗，能夠行政及議會經驗兼具，很不簡單，周永鴻質詢過程也是言之有理，又有同理心，期許今年在周永鴻的帶領下，能發揮滿滿戰力，監督市府，提出更好建言。

何欣純則說，民進黨議員都很優質，對市政監督不遺餘力，希望讓大台中大步向前。新任總召周永鴻頭腦及條理清晰，學經歷背景都很棒，對政治評論分析獨到，是政論名嘴，由周永鴻帶領團隊會更勇於對市政提出建言，對盧團隊監督不放水，以後她當市長，對她的監督也不要放水。

何欣純對著盧秀燕表示，如果她當市長，盧秀燕好的政策就延續，不夠好的可以建議予以精進改善，如何利用本身力量邁向國際，不是只靠廣告宣傳，還是要腳踏實地去做，也會讓所有市民享有城市紅利，比照中央普發現金，共享台中市的經濟成果。

民進黨 盧秀燕 何欣純

延伸閱讀

佛光山贈萬碗臘八粥 法師贈「和諧共生」祝福盧秀燕

影／盧秀燕盼江啟臣和楊瓊瓔盡速協調 楊瓊瓔：不只快還要對的決定

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

「土方之亂」有解？工地開不了工炸鍋了 何欣純促台中港釋地5公頃救急

相關新聞

盧秀燕、何欣純同場過招 何喊「普發現金」盧微笑以對

民進黨台中市議會黨團今進行幹部交接，市長盧秀燕到場致意，民進黨台中市長參選人何欣純受邀致詞，當著盧秀燕表態未來當選後，將...

台61線彰化段首座休息站定案 落腳鹿港預計明年2月開幕

台61線彰化路段目前都沒有休息站，立委陳秀寳今天證實，經公路總局評估後，已同意在台61線彰化鹿港179k設置休息站，目前...

急開土方新制協調會 楊瓊瓔示警：恐重創全台營建業

營建剩餘土方去化衝擊全台公共工程與民間建案，立委楊瓊瓔今天下午召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，邀集內政部國...

台中市停車格重畫後竟插著一根告示牌 交通局：溝通誤差已移除

台中市近期多處道路重新鋪路，位於西屯區的大隆路也多路段重鋪，不過其中一段道路重鋪後，重新畫設的停車格上竟插著1根告示牌，...

台中豐原設儲能場有反對聲浪 中市府：違規部分已拆除

台中市「豐原反儲能自救會」成員今到市府陳情，指盛日儲能未經許可即在豐原區翁社里設置儲能場，且明明都已設置了儲能櫃並埋管和...

佛光山贈萬碗臘八粥 法師贈「和諧共生」祝福盧秀燕

再過一個月就是農曆春節，今天進入俗稱的「臘月」，依佛教傳統，每年農曆十二月初八為佛陀成道日，各地佛寺皆會熬煮臘八粥與民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。