台61線彰化段首座休息站定案 落腳鹿港預計明年2月開幕

台61線彰化路段目前都沒有休息站，立委陳秀寳今天證實，經公路總局評估後，已同意在台61線彰化鹿港179k設置休息站，目前工程已完成發包，最快可望於2027年2月正式開放，將提供駕駛人休息及停留空間，也為在地觀光和產業注入新機會。

台61線西部濱海快速公路沿線目前僅在新豐、大安及口湖設有休息站，彰化段一直沒有任何休息或服務設施。陳秀寳指出，相較於台南段擁有4個服務區及1個休息站，彰化路段的國道系統至今留給用路人的印象，可能只剩下塞車的困擾。

陳秀寳表示，彰化身為中部重要交通樞紐，高速公路及快速道路車流繁忙，但長期缺乏休息站，駕駛人行車安全與舒適度都受影響。她指出，原先規劃的線西段休息站因無廠商願意經營，最終經公路局與廠商討論後，決定將設置點改為鹿港段，並由公路局公開招標，目前已順利得標，正在進行細部設計。

陳秀寳也說，自己多年來持續向公路總局爭取，這次休息站的設置，不僅能讓駕駛人途中稍作停留，提升行車舒適度，也提供地方農特產及觀光資源展示的機會。