急開土方新制協調會 楊瓊瓔示警：恐重創全台營建業

營建剩餘土方去化衝擊全台公共工程與民間建案，立委楊瓊瓔今天下午召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，邀集內政部國土署、台中市政府都發局、港務公司、營造公會、建築公會、剩餘土方處理業者及天然氣公司與會，直指中央新制倉促上路，毫無配套，地方措手不及，已致許多營建工程停擺、民怨四起。

楊瓊瓔表示，高雄爆發土方亂象後，她第一時間向國土署及台中市府了解因應之道，卻被告知「這是中央政策，地方也愛莫能助」。直到上周國土署才召開記者會說明，並宣布規劃「最終去化處置場」及「暫時堆置區」，甚至協調交通部釋出台中港5公頃暫置土地，及港區南方可盤點143萬方最終去處用地，但仍需經過環差程序，緩不濟急。

多家天然氣公司在會中反映，現在連民眾自地自建、出土量不大的案件，都因土方無處可去，導致取得使用執照後，也無法申請台電與瓦斯接管。營造與建設業者更直言，即使取得出土證明，也沒有合法去化管道，連暫時堆置在自家工地都不行，許多工程被迫停工，痛批新制毫無緩衝期，也未事前輔導，等同「政策一刀砍下來，全國跳腳」。

國土署營建管理組組長李守仁說明，近年農地遭違法棄置土方情況嚴重，加上都更、危老重建案件增加，亂倒問題更形惡化，才會與環境部、法務部研議推動新制，他強調「對合法業者沒有影響」。新制要求從出土端到最終去化場全程納管，車輛必須裝設GPS，去年已辦理55場說明會，但不少業者觀望，誤以為會延期，去年12月裝機數僅數百輛，目前才突破5000輛。

李守仁表示，行政院近2周已多次召開跨部會協調會，因台中市一直找不到暫時堆置區，卓榮泰院長才要求交通部協調港務公司釋出台中港5公頃土地，預計115年底可將量能擴充至143萬立方公尺，至於北部填方區390萬立方米，則要等到126年才會開放。

楊瓊說，她肯定土方新制上路、業者也配合裝GPS，但「現在問題不是業者不配合，而是台中目前尚無最終處理場地，根本沒有地方可以堆土」，造成土方卡關、工程全部停擺。

李守仁提出三項解方，台中港暫置區請市府與港務公司盡速比照高雄港模式推動，收費與管理機制可參考高雄經驗；全面盤點台中市既有土資場是否還有收土量能；地方政府應盤點閒置公有土地，以「土方銀行」概念經營，進行土方交換與循環利用，例如屏東就以縣有地作為臨時暫置區。李守仁也坦言，目前各界仍把希望寄託在台中港填海造陸，另也可評估易淹水地區透過提高地坪方式收土。

台中市都發局表示，台中港若比照高雄港設置暫置區，現階段量能僅20萬立方公尺，「頂多撐一個月」，根本無法解決台中市每年龐大的出土需求；加上港區動線、土質檢驗標準等，均須港務公司訂定，對方卻表示至少需要10個月準備期。更棘手的是，台中港屬空污防制區，禁止柴油車進入，以急需設置專用道等問題，實務面限制重重。

外界關心豐洲公有土資場是否可支援收土，都發局說明，該場由水利局管理，採OT委外經營，屬「最終處置型」而非「暫置型」，性質不同，難以因應短期爆量需求。目前台中市裝設GPS的車輛，環境部系統已有4650輛，但國土署系統僅590輛，中央放寬雙軌制，雖有助紓解，但仍是治標不治本。

都發局表示，中央雖盤點1.2萬筆公有土地供地方評估，但台中市向國土署爭取900萬元經費進行盤點作業，目前經費也尚未核定，評估至少也需要一年時間，建議中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化。

台灣區營造公會台中辦事處處長張福明痛批，中央制定新制用意是好的，但「合法管道卻沒準備好」，結果就是全國大停工。他直言，新制1月1日上路，GPS裝好了，土方卻沒地方去，「1月19日還在亂，要亂到什麼時候？」

楊瓊瓔指出，台中市一年出土量約658萬立方公尺，其中可直接利用者約446萬立方公尺，仍有212萬立方公尺須送土資場處理，但目前僅有台中港5公頃20萬立方公尺的暫置量能，等同9成土方無處可去，卻又限制不得運往外縣市。

楊瓊瓔結論指出，業者提出「工地對工地」出土、收土的彈性作法，現行新制允許這種調度模式，市府應立即協助業者，讓工程先動起來，不要再卡在制度空轉。她建議市府盡速研議成立「土方銀行」或「土方調度平台」，以公部門力量統籌調配土方流向。