彰化縣府「馬躍騰達」春聯明起索取 吳肇勳書法揮毫
農曆春節即將到來，彰化縣政府今年印製10萬份「馬躍騰達」春聯，由在地書法家吳肇勳揮毫書寫，象徵縣民新年事業、家庭與生活都能向上發展。春聯承載傳統文化意象，也延伸至現代城市發展，寓意百業興旺、運勢通達，將開放民眾索取。
彰化縣府指出，春聯自1月20日起開放索取，民眾可至縣府1樓服務中心、各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局服務台等地領取，數量有限，送完為止。
縣長王惠美表示，2025年在縣民支持下，縣府持續推動交通、產業及都市計畫三合一策略，回應城市成長與生活需求，致力打造宜居、永續發展的彰化。春聯象徵新年度「開門迎好運、抬頭見光明」，希望民眾在日常生活中感受春節氣氛，共同實現「美好彰化 希望城市」的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言