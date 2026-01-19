彰化縣府「馬躍騰達」春聯明起索取 吳肇勳書法揮毫

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今年印製10萬份「馬躍騰達」春聯，由在地書法家吳肇勳揮毫書寫，象徵縣民新年事業、家庭與生活都能向上發展。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今年印製10萬份「馬躍騰達」春聯，由在地書法家吳肇勳揮毫書寫，象徵縣民新年事業、家庭與生活都能向上發展。圖／彰化縣府提供

農曆春節即將到來，彰化縣政府今年印製10萬份「躍騰達」春聯，由在地書法家吳肇勳揮毫書寫，象徵縣民新年事業、家庭與生活都能向上發展。春聯承載傳統文化意象，也延伸至現代城市發展，寓意百業興旺、運勢通達，將開放民眾索取。

彰化縣府指出，春聯自1月20日起開放索取，民眾可至縣府1樓服務中心、各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局服務台等地領取，數量有限，送完為止。

縣長王惠美表示，2025年在縣民支持下，縣府持續推動交通、產業及都市計畫三合一策略，回應城市成長與生活需求，致力打造宜居、永續發展的彰化。春聯象徵新年度「開門迎好運、抬頭見光明」，希望民眾在日常生活中感受春節氣氛，共同實現「美好彰化 希望城市」的目標。

