台中市停車格重畫後竟插著一根告示牌 交通局：溝通誤差已移除

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市一處重畫完道路的停車格，因溝通誤差導致車格上插著1根告示牌，交通局表示應屬個案，今天已經移除完成。圖／台中市交通局提供
台中市近期多處道路重新鋪路，位於西屯區的大隆路也多路段重鋪，不過其中一段道路重鋪後，重新畫設的停車格上竟插著1根告示牌，幾乎無法停入。交通局表示，該路段重鋪後車格全部內移，由於溝通落差導致未先移除告示牌，已派員移除完畢。

有網友在社群平台threads上發文，表示大隆路上一段重新鋪好的道路，有1格停車格內縮之後，上面竟然插著1根說明停車收費標準的告示牌，車輛只能夠停半截，剩下半截車身暴露在車格之外。民進黨議員林祈烽、無黨籍議員吳佩芸都在下方回應，已請交通局處理。

交通局停車管理處表示，道路重鋪後，路幅變寬，車格都會平行往人行道移動，原本有和相關單位協調，重畫標線時各單位要同步移動站牌或告示牌等物，但該車格可能是由於溝通落差，晚了1天，造成此狀況，今天已派員移除完畢，應屬個案，交通局會加強橫向聯繫，避免再次發生。

告示牌 停車格 人行道 台中市

