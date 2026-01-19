彰化印製10萬份「馬躍騰達」春聯 20日起供縣民索取

快訊

中央社／ 彰化19日電

迎接年，彰化縣府印製10萬份「馬躍騰達」春聯，祝賀縣民新年快樂；有意索取民眾，自明天起可前往縣府1樓服務中心、鄉鎮市公所、戶政事務所等地洽取，送完為止。

彰化縣政府今天透過新聞稿表示，為與縣民一起迎接馬年新氣象，縣府特別印製具有節慶祝福寓意的「馬躍騰達」春聯，明天起開放索取。

縣府指出，春聯特邀彰化書法名家吳肇勳揮毫書寫，以「馬躍騰達」為題，象徵縣民新年能如駿馬奔馳、昂揚向上，不論在事業家庭或生活，都能奮發精進、蓄勢而發。

縣長王惠美表示，感謝縣民支持，縣府持續推動交通、產業及都市計畫發展策略，致力打造美好彰化，而春聯作為春節重要文化象徵，蘊含祝願、吉祥及祈福意涵，也象徵新年度「開門迎好運、抬頭見光明」，讓民眾在日常生活中感受春節美好氣氛。

