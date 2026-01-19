玉山東部園區瓦拉米步道尋寶 沉浸人文歷史田園風光

快訊

中央社／ 南投縣19日電

玉山國家公園管理處24日至2月8日在東部園區南安遊客中心至瓦拉米步道佳心地區辦尋寶活動，邀遊客感受「八通關越道路」人文歷史、欣賞花蓮南安田園風光並認識野生動植物。

玉山國家公園八通關越嶺道東段瓦拉米步道是民眾親近玉山國家公園好去處，南安部落田園景觀更是遊客讚賞的美景，經常吸引遊客佇足；為推廣瓦拉米步道自然生態及南安遊客中心，玉山國家公園管理處於今年寒假期間將辦理「碳足瓦拉米步道字跡尋寶」活動。

玉管處今天透過新聞稿表示，尋寶活動增加瓦拉米步道健行樂趣，遊客想知道大自然寶貴知識，就須認真研讀解說牌文字內容，透過遊戲認識當地人文歷史、自然生態並宣導山林教育，歡迎遊客來認識園區野生動植物、欣賞南安田園風光、發現南安遊客中心的靜謐。

另外，玉管處2月18日至2月20日在玉山國家公園南部園區梅山遊客中心辦理「瑪舒霍爾春節布農文化展演活動」，為大年初二至初四到訪遊客精心規劃布農族文化展演，近距離體驗原住民傳統祭儀，活動期間上午11時至12時、下午3時至4時展演，3天共6場次。

玉山國家公園 自然生態 賞花

