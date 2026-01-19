台中豐原設儲能場有反對聲浪 中市府：違規部分已拆除

台中市「豐原反儲能自救會」成員今到市府陳情，指盛日儲能未經許可即在豐原區翁社里設置儲能場，且明明都已設置了儲能櫃並埋管和開闢道路，但市府卻放任不管。經濟發展局公用事業科科長王肇強說，儲能櫃不用申請建照，對於有必須申請而未申請的部分，都發局已經要求全面拆除，但因儲能場屬經濟部能源署管轄，會把居民的心聲和現況反映給中央。

「豐原反儲能自救會」近日數度陳情，他們說盛日儲能以工廠附屬設施名義，在住宅密集區旁設置大型電力儲能場，申設階段居民完全不知情，希望立即停止儲能場設置，並希望中央提出替代方案。

他們說，儲能場距民宅僅 30公尺，卻要設置規模高達 100MW（含 108 座電池貨櫃）的案場， 經濟部能源署去年12月30日現勘後發文說：「現場相關土建工程，請台中市政府依權責檢視相關規定，倘有違反，請依規定處理」市府卻視若無睹，任由業者持續挖掘、鋪設管路。居民要求市府負起行政責任，全面徹查，勒令不法工程全面停工。 翁社里有珍貴的客家歷史建築「萬選居」，不能容忍具高風險的工業儲能設施破壞在地人文價值與景觀。

王肇強今表示，市府有去現場看過整地的狀況，依法儲能櫃不用申請建照，但對於有必須申請建照而未申請的部分，都發局已經要求全面拆除，例如圍牆突出路面的部分，都發局已經請他們即刻拆除，並已經拆除完成。因為儲能場的設置權責以及電業法裁罰的權責屬經濟部能源署，如果有違反部分，必須由主管機關釐清。

盛日儲能表示，以往只要通過台電的「併聯審查」案場即可設置，他們兩三年前也已通過，但去年9月電業法修法後，必須重新向能源署提出審查，目前正重新申請許可。案場24小時有專業人員駐守和監控，並有溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，去年已舉辦5次公開說明會及一次實地到雲林案場的參訪，最近還會再辦說明會與居民溝通。