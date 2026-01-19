聽新聞
八仙山櫻花季限定體驗 名泉療癒旅程將展開
每年1月底到2月初是八仙山國家森林遊樂區山櫻花盛開季節，林業及自然保育署台中分署將帶民眾深入感受賞櫻秘境，今年2月6日至8日推出以「八仙山名泉」為主軸之療癒活動，邀請大家從感官歸零出發，展開一場全身心開啟的森林旅程。
林業保育署台中分署表示，為讓民眾不只「看見櫻花」，更能深入體驗八仙山特色水資源，2月6日至 7日邀請「每日茶事」專業品評師，帶領參與者重新建立與水的關係，讓感官回到最純粹狀態。
活動分三個階段進行。透過森林元素卡牌，引導體驗者依循指令進行冥想與專注練習，讓長期被生活節奏覆蓋的味覺與感受力逐步重啟；當感官回到穩定狀態後，再由品評師專業引導，深入認識八仙山泉水的水質特色，理解水在口中呈現的細微差異；最後透過「每日茶事」獨特的「風味登入」系統，以八仙山泉水為基底，結合不同香草植物，讓參與者建立個人專屬的風味存摺。
「了解泉貌」活動2月6日至7日每日各辦理兩梯次，時間為上午10時到中午12時30分、下午2時到4時30分，費用每人500元，不含門票及停車費，費用可折抵八仙山遊客中心文創商品250元，每場次限額 10組，每組2到4人，額滿為止。
2月8日由八仙山自然教育中心規劃，邀請林業保育署認證之森林療癒師領路，展開更全面的五感體驗。透過專業引導陪伴學員漫步於園區櫻花步道，感受腳步、呼吸與森林節奏。午餐享用台八線「裡冷私廚」特製輕食餐盒，午後茶敘將水療癒旅程層次升級，以甘甜的十文溪水搭配林業保育署台中分署土肉桂茶與特製花草，「春櫻療癒林間茶敘」活動時間為上午9時30分到下午2時30分，費用1500 元，雙人以上同行每人128元，包含4小時森林療癒、茶席、午餐及小禮品。
