佛光山贈萬碗臘八粥 法師贈「和諧共生」祝福盧秀燕

佛光山贈萬碗臘八粥 法師贈「和諧共生」祝福盧秀燕

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
佛光山中區總住持覺居法師特別致贈星雲大師墨寶「和諧共生、馬到成功」給市長盧秀燕。記者陳秋雲/攝影
佛光山中區總住持覺居法師特別致贈星雲大師墨寶「和諧共生、馬到成功」給市長盧秀燕。記者陳秋雲/攝影

再過一個月就是農曆春節，今天進入俗稱的「臘月」，依佛教傳統，每年農曆十二月初八為佛陀成道日，各地佛寺皆會熬煮臘八粥與民眾結緣。佛光山惠中寺今日前往台中市政府舉辦贈粥儀式，致贈市府員工近萬碗臘八粥，並送上春聯與紅包，傳遞祝福與感謝。

活動中，佛光山中區總住持覺居法師特別致贈星雲大師墨寶「和諧共生、馬到成功」給市長盧秀燕，並開示指出「唯有和諧，社會才能安定」，更親自前往市長貴賓室，將墨寶懸掛就定位，場面莊嚴溫馨。

「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」已連續第七年在市府舉辦。由於台中市政府員工人數逾萬人，惠中寺特地漏夜準備近萬碗臘八粥，象徵對市政團隊一年來辛勞付出的感謝與祝福，由市長盧秀燕代表接受。

盧秀燕表示，一碗臘八粥代表的是平安與祈福，惠中寺為了準備臘八粥，從備料到熬煮忙了一整夜，令人十分感佩，也讓市府團隊備感溫暖與鼓舞。她也提到，惠中寺本週預計準備十萬碗臘八粥，其中近萬碗送至市府，工程相當浩大，並感謝寺方同時致贈星雲大師墨寶春聯，別具意義。

覺居法師表示，惠中寺每年送出的不只是一碗臘八粥，而是一份關懷、一份祝福，更是一份感謝。她進一步闡述星雲大師墨寶「和諧共生、馬到成功」的深意，並以臘八粥為喻指出，臘八粥由多種食材組成，卻刻意不放香菇或素肉塊，因其味道過於突出，反而破壞整體風味；正如一個團隊，若個人過於強出頭，整體就會失衡，唯有經過時間熬煮、彼此協調，才能達到真正的和諧共生、共融共好。

星雲大師 團隊 佛光山 台中市

