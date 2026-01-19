免費拔蘿蔔！南投5公頃菜頭田本周末開放現採 但嚴禁1事

南投草屯是縣內重要稻米產區，每年二期稻作收穫後，大片稻田進入休耕期。為活化農地利用，公所今年與農民合作於鎮內6處約5公頃休耕田區栽種蘿蔔，將於24日上午8時開放民眾採收。公所提醒，活動當天才開採，勿提前下田偷採。

公所指出，草屯全鎮水稻種植面積上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱。每年入冬二期稻作採收後，農民多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物養地，而為顧農地復育與休閒體驗，近年與農民合作於農閒期種蘿蔔，舉辦「拔蘿蔔」體驗。

今年於鎮內6處休耕田區栽種蘿蔔，分別為南埔里將軍廟附近、中原里中和路15之15號、中投公路下青青錦鯉對面、敦和里成功路一段慧音巷107號、復興里復興路186之29號、新豐里防汎路44之10號等附近農田，總計面積約5公頃。