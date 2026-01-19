聽新聞
0:00 / 0:00
免費拔蘿蔔！南投5公頃菜頭田本周末開放現採 但嚴禁1事
南投草屯是縣內重要稻米產區，每年二期稻作收穫後，大片稻田進入休耕期。為活化農地利用，公所今年與農民合作於鎮內6處約5公頃休耕田區栽種蘿蔔，將於24日上午8時開放民眾採收。公所提醒，活動當天才開採，勿提前下田偷採。
公所指出，草屯全鎮水稻種植面積上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱。每年入冬二期稻作採收後，農民多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物養地，而為顧農地復育與休閒體驗，近年與農民合作於農閒期種蘿蔔，舉辦「拔蘿蔔」體驗。
今年於鎮內6處休耕田區栽種蘿蔔，分別為南埔里將軍廟附近、中原里中和路15之15號、中投公路下青青錦鯉對面、敦和里成功路一段慧音巷107號、復興里復興路186之29號、新豐里防汎路44之10號等附近農田，總計面積約5公頃。
公所表示，「來『趣」草屯拔蘿蔔」活動於本周六（24日）登場，當天上午8時6區域同步開放入園，可自行採摘，不需事前報名，但須自備塑膠袋與採收工具，現場不提供。由於，過去常有人於活動前偷採，因此再次呼籲切勿提前下田採摘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言