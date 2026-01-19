快訊

免費拔蘿蔔！南投5公頃菜頭田本周末開放現採 但嚴禁1事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯公所利用稻作休耕期，今年與農民合作栽種約5公頃蘿蔔田，1月24日上午8時開放下田，民眾可自備容器及採摘工具。本報資料照片

南投草屯是縣內重要稻米產區，每年二期稻作收穫後，大片稻田進入休耕期。為活化農地利用，公所今年與農民合作於鎮內6處約5公頃休耕田區栽種蘿蔔，將於24日上午8時開放民眾採收。公所提醒，活動當天才開採，勿提前下田偷採。

公所指出，草屯全鎮水稻種植面積上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱。每年入冬二期稻作採收後，農民多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物養地，而為顧農地復育與休閒體驗，近年與農民合作於農閒期種蘿蔔，舉辦「拔蘿蔔」體驗。

今年於鎮內6處休耕田區栽種蘿蔔，分別為南埔里將軍廟附近、中原里中和路15之15號、中投公路下青青錦鯉對面、敦和里成功路一段慧音巷107號、復興里復興路186之29號、新豐里防汎路44之10號等附近農田，總計面積約5公頃。

公所表示，「來『趣」草屯拔蘿蔔」活動於本周六（24日）登場，當天上午8時6區域同步開放入園，可自行採摘，不需事前報名，但須自備塑膠袋與採收工具，現場不提供。由於，過去常有人於活動前偷採，因此再次呼籲切勿提前下田採摘。

「來『趣」草屯拔蘿蔔」活動於本周六（24日）當天上午8時6區域同步開放民眾下田免費採摘。圖／草屯鎮公所提供
「來『趣」草屯拔蘿蔔」活動於本周六（24日）當天上午8時6區域同步開放民眾下田免費採摘。圖／草屯鎮公所提供

