快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

險遭剷除轉正名！彰化公會堂日治消防栓門柱列歷史建築附屬設施

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化公會堂定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，正式納入歷史建築附屬設施，未來不得任意破壞或移除。圖／彰化縣府文化局提供
彰化公會堂定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，正式納入歷史建築附屬設施，未來不得任意破壞或移除。圖／彰化縣府文化局提供

彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機，所幸彰化縣政府文化局緊急會勘、工程單位變更設計才得以保留。近日經文資委員審議，確定將公會堂定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，正式納入歷史建築附屬設施，未來不得任意破壞或移除。

去年10月台灣設計展前夕，有民眾發現作為主展場之一的歷史建築「彰化藝術館」廣場殘柱遭噴漆標示「打除」，一旁的日治時期消防栓也被噴漆註記將改為平面，引發外界質疑工程欠缺文化保存意識。文化局調查發現，縣府當時推動「以人為本」的行人友善空間，進行環境改善工程，規劃內容疑似包含拆除相關設施。

彰化藝術館於2002年公告為歷史建築。文化局當時說明，廣場舊門柱雖位於原登錄土地範圍內，但未被列為歷史建築本體或附屬設施，且在九二一地震後曾整修；至於門柱旁的日治時期消防栓，同樣未具文資身分，因而在工程初期險遭移除，文化局隨即以壓克力板加以保護，並啟動門柱與消防栓的調查研究。

文化局表示，經「彰化縣古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟及文化景觀審議會」審議，通過彰化市公會堂變更登錄範圍案，將定著土地範圍內的消防栓與門柱納入歷史建築附屬設施。未來若涉及變動，須比照本體辦理文資審議，確保歷史脈絡與場域完整性。

彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機。圖／彰化縣府文化局提供
彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機。圖／彰化縣府文化局提供

歷史建築 文化局 日治時期 彰化 古蹟

延伸閱讀

彰化爭取3.5億整修鹿港天后宮 4古蹟、歷史建物修復案審查通過

彰化賽車節封街賽讓車迷血脈噴張 打造賽車嘉年華

彰化五連霸議員「交棒」兒子 38歲曾煥燁最後一刻登記參選

民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

相關新聞

免費拔蘿蔔！南投5公頃菜頭田本周末開放現採 但嚴禁1事

南投草屯是縣內重要稻米產區，每年二期稻作收穫後，大片稻田進入休耕期。為活化農地利用，公所今年與農民合作於鎮內6處約5公頃...

險遭剷除轉正名！彰化公會堂日治消防栓門柱列歷史建築附屬設施

彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機...

紅綠燈上有史努比！台中打造最可愛交通城市 公車站停車場也有

台中市近期有幾處行人號誌上能夠看到史努比（Snoopy）！台中市政府2026年攜手全球知名漫畫「Peanuts」（花生漫...

彰化爭取3.5億整修鹿港天后宮 4古蹟、歷史建物修復案審查通過

彰化縣政府上周召開「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，包括國定及縣定古蹟鹿港天后宮修復及再利用...

非營利幼園不當管教仍高分？中市教局：依法扣分

台中市政府大量設置非營利幼兒園，不過，多所發生不當管教、體罰甚至霸凌成案事件，績效考評卻獲90分以上，遭質疑考評機制嚴重...

「佛光緣美術館台中館」啟用 星雲大師「一筆字」心經66條幅首展

台中市新惠中寺「佛光緣美術館台中館」今天啟用並展出開山祖師星雲大師的「一筆字書法紀念特展」做為首展，市長盧秀燕和各界信眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。