險遭剷除轉正名！彰化公會堂日治消防栓門柱列歷史建築附屬設施

彰化市的彰化藝術館前身為歷史建築「彰化市公會堂」，去年廣場改善工程期間，日治時期消防栓因未登錄文資身分，一度面臨拆除危機，所幸彰化縣政府文化局緊急會勘、工程單位變更設計才得以保留。近日經文資委員審議，確定將公會堂定著土地範圍內的消防栓與舊門柱，正式納入歷史建築附屬設施，未來不得任意破壞或移除。

去年10月台灣設計展前夕，有民眾發現作為主展場之一的歷史建築「彰化藝術館」廣場殘柱遭噴漆標示「打除」，一旁的日治時期消防栓也被噴漆註記將改為平面，引發外界質疑工程欠缺文化保存意識。文化局調查發現，縣府當時推動「以人為本」的行人友善空間，進行環境改善工程，規劃內容疑似包含拆除相關設施。

彰化藝術館於2002年公告為歷史建築。文化局當時說明，廣場舊門柱雖位於原登錄土地範圍內，但未被列為歷史建築本體或附屬設施，且在九二一地震後曾整修；至於門柱旁的日治時期消防栓，同樣未具文資身分，因而在工程初期險遭移除，文化局隨即以壓克力板加以保護，並啟動門柱與消防栓的調查研究。