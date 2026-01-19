紅綠燈上有史努比！台中打造最可愛交通城市 公車站停車場也有

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市台灣大道、文心路等重要路口，行人號誌燈上換成了史努比。圖／台中市政府提供
台中市近期有幾處行人號誌上能夠看到史努比（Snoopy）！台中市政府2026年攜手全球知名漫畫「Peanuts」（花生漫畫）團隊，推出「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計畫，除了交通號誌，也會陸續在公車候車亭、停車場、校園內導入史努比元素。

交通局長葉昭甫指出，今年第一季啟動計畫，這不僅是台中首度大規模引進國際角色IP參與交通工程設計，更是全台首次以城市規模串聯多種交通運具，營造沉浸式的交通安全體驗。

葉昭甫說，為提前凝聚市民關注，交通局自1月19日至2月22日，率先在台中市議會前綠地廣場展出3公尺高的史努比與Olaf大型氣偶，以及多組 FRP 立體裝置與拍照打卡點，讓民眾在計畫上路前，搶先感受台中交通的新風貌。

交通局預計在台灣大道與文心路口等重要節點，設置史努比造型行人號誌燈，將三燈式號誌其中一燈換成史努比與兄弟姊妹的經典站姿；大眾運輸方面，今年起陸續推出史努比主題公車候車亭，電子站牌以史努比畫面呈現候車資訊，部分路線更推出分段式漫畫，讓乘客隨著搭乘路線完整欣賞故事內容。

此外，特定公車站將以大型輸出包覆設計，結合史努比與在地文化，展現專屬台中的城市風格，部分公車車體也將換上史努比主題貼圖，結合交通安全宣導。

停車與校園環境方面，交通局規畫在市府營運的特定停車場導入史努比主題視覺，包含入口、電梯、繳費機到停車格，成為親子與旅客的新拍照亮點。交通局也預計選定示範學校，改造校園周邊主題，並舉辦史努比交通安全著色比賽，讓孩子在參與中學習交通安全，落實寓教於樂。

葉昭甫表示，交通局將持續與Peanuts團隊密切合作，依各階段進度調整細節，確保視覺呈現與公共安全品質兼顧，期盼2026年史努比能陪伴市民穿梭台中，在日常中感受城市的溫度。

台中市議會前綠地立起3公尺高的史努比與Olaf氣偶，為今年「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計畫提前宣傳。圖／台中市政府提供
台中市府預計陸續在公車候車亭、市營停車場、校園周邊等地布置史努比主題造型，宣導交通安全。圖／台中市政府提供
