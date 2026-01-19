彰化爭取3.5億整修鹿港天后宮 4古蹟、歷史建物修復案審查通過
彰化縣政府上周召開「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，包括國定及縣定古蹟鹿港天后宮修復及再利用計畫審查案、縣定古蹟鹿港金門舘、永靖忠實第、歷史建築鹿港十宜樓等彩繪調查及修復設計案等均通過審查，將爭取中央補助3億8千多萬元進行修復。
「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」今年度第1次會議16日共審議4案及審查4案，已通過審議1案及審查4案。
彰化縣文化局長張雀芬表示，通過審查的包括「鹿港天后宮」修復及再利用計畫審查案，預計將向中央爭取3億5千萬元進行整修，整修部分包括國定古蹟範圍有三川殿、左右過水廊、正殿，縣定古蹟範圍為牌樓、左右護室、後殿等。
另3案通過審查包括縣定古蹟鹿港金門舘彩繪調查及施作計畫，今年將向文化部爭取整修經費1460萬元；永靖忠實第彩繪施作計畫1050萬元；歷史建築十宜樓彩繪施作計畫將爭取790萬元整修。
文化局表示，另「福興黃禮永墓」指定古蹟審議及登錄歷史建築2案，經基礎調查研究團隊嚴謹考證，墓園構造多處破壞佚失，具建築史價值之特色毀損，已失閩式傳統墓園風格形制；整體墓園非蔣馨所規劃，有關墓園的石雕藝術應屬蔣馨匠派製作，非蔣馨本人雕刻，爬梳現存歷史資料，石雕頭手尚且未知。
另黃禮永於1967年已遷葬，如今墓主為楊哖，依據民間習俗與慣例，夫婦墓多以男性為主，與實際現況及歷史脈絡不符。審議會委員建議黃家針對石雕部分可另提古物申請，以利後續管理維護，經出席委員過半數決議不指定古蹟、不登錄歷史建築。
歷史建築「彰化市公會堂」變更登錄範圍審議案則通過審議，定著土地範圍內的消防栓及門柱納入歷史建築附屬設施。歷史建築「社頭泰安岩」新增兩側廂房涉文化資產保存法第34條規定審議案，退請社頭泰安岩確認兩側新增建物，應依建築法相關規定申請建照，或依文化資產保存法檢討修復及再利用計畫及後續因應計畫後，再提送審議會審議。
